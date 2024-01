En medio de los rumores por su estado de salud, Charly García reapareció en redes: "Hola, pequeño ser"

Ahora, fue el propio Charly García quien utilizó sus redes y publicó en sus historias de Instagram una imagen donde se lo ve sentado en la silla de ruedas sosteniendo entre sus piernas a su perro y como fiel a su estilo, con música: eligió la canción ¡Hola, pequeño ser!, de Pescado Rabioso.

“Hola pequeño ser, si tu mente se viaja tenés que parar. No, no, no, pequeño ser”, se puede escuchar en el fragmento que seleccionó para acompañar la foto.

Charly García Instagram

La última reaparición de Charly García junto a sus fanáticos

A la espera de que salga su nuevo material musical, se lo pudo ver en los últimos días a Charly García rodeado de sus fanáticos y recibiendo cariño por parte de ellos.

De acuerdo a las imágenes que se viralizaron en las redes, sus fanáticos lo vieron en la calle, cerca de domicilio de Coronel Díaz y Santa Fe: al reconocerlo, le pidieron fotos donde se lo vio sonriente.

En las instantáneas se pudo visualizar que el ícono del rock argentino estaba de buen humor, en su silla de ruedas y vistiendo una remera de Pappo’s Blues.

Carlitos de mi vida! pic.twitter.com/txDGFP6z6N — Constant Concept (@constat_concept) January 3, 2024

La Lógica del Escorpión, el nuevo disco de Charly García

Aún sin fecha de estreno, el productor del Cosquín Rock, José Palazzo, confirmó que el último material musical de Charly García ya está listo.

Hasta el momento, lo único que se sabes que contará con nuevas canciones que Charly escribió en la época que vivió en la quinta de Palito Ortega, además de clásicos del rock en inglés, reversionados y traducidos al castellano.

Además, La Lógica del Escorpión, el nombre que llevará este álbum, contará con las colaboraciones de Rosario Ortega, Fabián Quintiero, Fernando Samalea, Fernando Kabusacki, Hilda Lizarazu, Kiuge Hayashida y Toño Silva.