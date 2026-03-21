El mundo de Hollywood está de luto por la muerte del Nicholas Brendon, el actor que saltó a la fama mundial por su interpretación de Xander Harris en la exitosa serie Buffy, la cazavampiros.
El actor, que marcó a toda una generación como el mejor amigo de Sarah Michelle Gellar, falleció mientras dormía por causas naturales. Tenía 54 años.
El mundo de Hollywood está de luto por la muerte del Nicholas Brendon, el actor que saltó a la fama mundial por su interpretación de Xander Harris en la exitosa serie Buffy, la cazavampiros.
Según sus allegados, el actor falleció el pasado viernes mientras dormía, y dejó un hondo vacío en los seguidores de la cultura pop. Nació el 12 de abril de 1971, en Los Ángeles, California, Estados Unidos. Tenía 54 años.
Su familia explicó en un sentido comunicado que el artista falleció de forma pacífica. "Con profunda tristeza compartimos el fallecimiento de nuestro hermano e hijo, Nicholas Brendon. Falleció mientras dormía por causas naturales", informaron.
Agregaron que "en los últimos años, Nicky encontró su pasión en la pintura y el arte. Le encantaba compartir su talento con entusiasmo con su familia, amigos y admiradores". Lo recordaron como alguien "apasionado, sensible y con una inagotable motivación para crear".
Su gran oportunidad como actor llegó cuando consiguió el papel de Xander Harris en la exitosa serie de televisión Buffy, la cazavampiros. La serie se emitió desde 1997 hasta 2003, cosechando un gran número de seguidores de culto, así como una amplia base de fans para Brendon. Fue un éxito revolucionario al fusionar terror, humor y drama adolescente.
Integró el elenco principal de la serie junto a Sarah Michelle Gellar, Alyson Hannigan, Charisma Carpenter y David Boreanaz. Supo crear un personaje con un perfil "nerd" carismático que, a diferencia de los demás personajes, no tenía poderes sobrenaturales, pero sí humor y humanidad.
El gran público lo recordará por sus comentarios sarcásticos y su lealtad a Scooby Gang en Sunnydale o por su rol como Kevin Lynch en Mentes Criminales. Había encontrado una nueva pasión en otras disciplinas, como la pintura y las artes plásticas que compartía en redes con su público.