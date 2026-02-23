IR A
IR A

Empezó Gran Hermano, Generación Dorada: filtraron nombres de los posibles concursantes

El reality más visto de la televisión argentina volverá a la pantalla chica este lunes 23 desde las 22:15 con la conducción de Santiago Del Moro. El ingreso de los hermanitos se dará en dos etapas, a diferencia de las ediciones anteriores.

Empezó Gran Hermano, Generación Dorada: filtraron nombres de los posibles concursantes

Se terminó la espera. Este lunes vuelve Gran Hermano a la pantalla de Telefe con su edición especial, Generación Dorada. Y en la espera que se confirme quiénes serán los nuevos participantes, trascendió una posible lista de nombre de quiénes ingresarán a la casa más famosa del país.

Empezó el reality más famoso de la Argentina. 
Te puede interesar:

Gran Hermano Generación dorada: la casa más famosa volvió a abrir sus puertas

El nuevo ciclo, que retornará este lunes 23 desde las 22:15, donde, según adelantó el propio Santiago Del Moro la presentación formal de todos los hermanitos será entre este lunes y martes 24, reúne figuras del espectáculo, exconcursantes del reality, influencers y personas anónimas en una misma casa.

Si bien ya hay algunos nombres confirmados, como Divina Gloria; la actriz Alejandra Majluf; el estilista y amigo de Wanda Nara, Kennys Palacios; Inés Lucero, exparticipante de Survivor; y el exGran Hermano Emanuel Di Gioia. Entre las nuevas generaciones, convocaron al influencer Franco Poggio, conocido en el mundo digital y actual pareja del locutor y presentador Lizardo Ponce.

Pero también surgieron otros nombres que simula ser la “placa de nominados” se puede ver el nombre de la periodista Daniela De Lucía, el actor Juanicar, el exfutbolista Brian Sarmiento, como así también se pueden ver los nombres de dos recordados exGran Hermano; Solange Gómez, de la edición 2011y La Pincoya, de la edición chilena.

También hay nombres de influencers como Lolo Poggio, hermana de Julieta Poggio, Danelik y Titi Tcherkaski. Pero en el último tiempo, también se llegó a mencionar a la emblemática actriz, Andrea del Boca, para competir en la competencia.

gh genreacion dorada

De igual modo, tanto la producción como el propio conductor anticiparon que no se trata de una versión VIP ni de “La casa de los famosos”. El conductor insistió en que dentro de la casa “todos son iguales” y que lo verdaderamente importante es tener ganas de jugar.

Un famoso rechazó ser parte de Gran Hermano Generación Dorada

Contando los días para el regreso de Gran Hermano a la televisión un reconocido famoso confirmó que no estará en esta edición Generación Dorada: furioso, Alex Caniggia publicó un video en el que explicó por qué no formará parte del reality conducido por Santiago Del Moro.

En la grabación, publicada en sus redes sociales, aseguró que la propuesta que recibió era muy baja en comparación con lo que gana habitualmente y, de forma despectiva, lo consideró como “una bazofia”.

“Bueno, gente, hoy sí les tengo que dar el comunicado final, épico. Me hubiese encantado estar, eliminar a cada cuatro de copa, a cada mamarracho, uno por uno, en la gran casa de Gran Hermano. Pero está muy loca la gente de Gran Hermano”, comenzó su descargo y agregó: “Me querían pagar bazofia”.

En esa línea detalló que el monto que iba a percibir por estar ahí por meses es equivalente a “lo que yo gano en un día”. “Me querían dar esto (mostrando un fajo de dinero en pesos)… mugre, comparado con lo que yo gano en verdes”, aseguró mientras cambió lo cambió por otro fajo, pero esta vez de dólares.

El descargo terminó con “una recomendación” y a los gritos: “Mientras en mi mansión me fumo un habano, agarren mi contrato, hagan rollo con vaselina y métanselo en el o...”.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

La influencer eligió priorizar su salud y se sometió a una reducción de mamas.

De los miedos al alivio: La Tora Villar contó cómo cambió su vida tras tomar una decisión clave con su cuerpo

Daniela Ballester se recupera sin ninguna secuela.

La conductora de C5N Daniela Ballester tuvo un ACV hemorrágico: "La vida me dio una segunda oportunidad"

Marcos Ginocchio en Gran Hermano 2022.

Julieta Poggio, el modelaje y su título de abogado: la vida de Marcos Ginocchio tras ganar Gran Hermano 2022

El nuevo look de La Tana tras su paso por la TV.

Es otra persona: la impresionante transformación de La Tana, ex Gran Hermano

Lanzelotta dejó la música en stand by y se puso una empresa familiar.

"Soy un busca": un exparticipante de Gran Hermano sorprendió con su nuevo emprendimiento

Este Gran Hermano busca atraer con perfiles de figuras conocidas y nuevos mediáticos.

Revelaron cuánto cobrarán los participantes de Gran Hermano: Generación Dorada

últimas noticias

La tigresa Flora permanecía en cautiverio en el predio abandonado.

Tras 17 años de encierro: comenzó el traslado de animales del ex Zoo de Luján

Hace 12 minutos
La foto oficial de Casa Rosada, de una de las visitas de los Reyes de España a la Argentina durante la presidencia de Mauricio Macri. 

¡Bombazo real!: Aseguran que Juliana Awada sería la tercera en discordia entre el Rey Felipe de España y Letizia

Hace 12 minutos
La bailarina dijo que el pie que se filtró en la foto que subió el Polaco, era suyo.

¡No me quemes!: la amante del Polaco mostró las fotos íntimas en un hotel y desmintió a Barby Silenzi

Hace 13 minutos
Marcelo Gallardo renuncio como entrenador de River.

Cómo fue el segundo ciclo de Marcelo Gallardo, que se va de River tras una racha negativa histórica

Hace 54 minutos
La gira comenzará el 24 de abril en Santa Fe.

Andrés Calamaro anunció su nueva gira nacional "Como Cantor": cuándo son los recitales y cómo conseguir las entradas

Hace 1 hora