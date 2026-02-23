24 de febrero de 2026 Inicio
El Índice de Confianza en el gobierno de Javier Milei cayó por tercer mes consecutivo

El indicador elaborado por la Universidad Torcuato Di Tella cayó un 0,6% en febrero, aunque mantiene niveles superiores a los de las dos gestiones precedentes de Mauricio Macri y Alberto Fernández.

Javier Milei, presidente de Argentina.

El Índice de Confianza en el gobierno de Javier Milei experimentó un retroceso del 0,6% en febrero, situándose en 2,38 puntos. Según el informe de la Escuela de Gobierno de la Universidad Torcuato Di Tella, esta cifra confirma una tendencia a la baja por tercer mes consecutivo, ubicándose ligeramente por debajo del promedio de la gestión actual, que es de 2,44 puntos.

A pesar de la caída, el Índice de Confianza en el Gobierno (ICG) muestra una resistencia interanual significativa frente a mandatos anteriores. El valor actual supera en un 2,7% al registrado en febrero de 2018 durante el gobierno de Mauricio Macri y se posiciona un 59,5% por encima del nivel obtenido por Alberto Fernández en el mismo mes de 2022.

El relevamiento, ejecutado por Poliarquía Consultores sobre una muestra de mil personas en 37 localidades, destaca que el índice se mantiene en un rango de estabilidad sin cambios abruptos. Desde el inicio del mandato libertario, el indicador ha oscilado entre un piso de 1,94 y un techo de 2,86 puntos, reflejando una base de apoyo relativamente constante.

En cuanto a los atributos de gestión, los resultados fueron mixtos: la percepción de "Honestidad de los funcionarios" creció un 2,6% y la "Eficiencia en el gasto público" subió un 2,7%. Sin embargo, estos avances fueron opacados por la caída del 4,9% en la "Capacidad para resolver problemas" y del 1,8% en la "Evaluación general del gobierno".

El respaldo oficial presenta marcadas brechas según el perfil demográfico

La segmentación del informe revela que la confianza es considerablemente más alta entre los hombres (2,62 puntos) que entre las mujeres (2,11 puntos), ampliando la brecha de género a 0,51 puntos. En términos etarios, los jóvenes de 18 a 29 años constituyen el núcleo más sólido de respaldo con 2,99 puntos, tras registrar un alza del 10,7%.

Respecto al nivel educativo y la ubicación geográfica, los ciudadanos con estudios secundarios completos lideran la confianza con 2,56 puntos. En el mapa nacional, el Interior del país sostiene el indicador más alto (2,60), contrastando con las cifras más bajas obtenidas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (2,10) y el Conurbano (2,04).

Finalmente, las expectativas económicas individuales condicionan drásticamente la visión sobre el Gobierno. Mientras que el índice trepa a los 4,30 puntos entre quienes auguran una mejora financiera para el próximo año, el respaldo se desploma a niveles marginales de 0,43 puntos entre aquellos que prevén un empeoramiento de la situación.

