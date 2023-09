Empezaron los castings presenciales para Gran Hermano 2023: cómo ser parte

Pero esto no fue lo único, sino que también le habló a aquellos que quieren ser parte y todavía no fueron contactados por Telefe: "No se alarmen si aún no recibieron nada, es un proceso largo. Éxitos a todos". Vale recordar que para esta edición, muchos de los videos de las postulaciones se hicieron virales y varios se hicieron conocidos a raíz de ello.

Gran Hermano 2023 castings presenciales Fede Bongiorno tiene mucha credibilidad entre los fans de Gran Hermano. Twitter

Durante 2023, una gran parte de los participantes de Gran Hermano 2022 consiguieron trabajo en los distintos canales de televisión. Muchos de ellos son parte del Bailando 2023, Walter Santiago es panelista de Polémica en el Bar y otro grupo tiene su propio programa llamado Fuera de Joda en Telefe, lo que genera que mucha gente quiera participar de la nueva edición por la salida laboral que promete.

Cómo postularse para Gran Hermano 2023

Ni siquiera terminado Gran Hermano 2022, Telefe habilitó en su sitio web un segmento para que el público pueda enviar su postulación para la siguiente edición. Para aquellos interesados, los pasos son los siguientes:

Ingresar al sitio web oficial de Telefe.

Cargar un video de presentación de una duración máxima de dos minutos.

Especificar datos personales: nombre, redes sociales y experiencia, entre otros.

Responder preguntas específicas de la vida personal: "¿Qué cosas sentís que aún tenes pendientes por realizar?" o "¿Cuál es la palabra que mejor te define?".