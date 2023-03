Videos: se filtraron los primeros castings para Gran Hermano 2023

En primer lugar apareció Katia "la Tana" de San Justo , una madre soltera de una niña de 13 años. Según se pudo escuchar y observar en su video, es fanática de las motos al punto de ponerlo como un requisito para sus relaciones amorosas. Incluso, lanzó una frase final muy peculiar: " Si entro a la casa, no sé cómo voy a hacer, porque cada dos días me dan ganas de tener sexo ".

Luego fue el turno de Franco, un joven influencer de 22 años que comenzó su carrera en las redes sociales en 2018. Su tópico es de comedia y aseguró que no tiene muchos amigos porque no le gusta la gente falsa o creída. También remarcó que no se considera una persona humilde. La frase con la que terminó su video de presentación fue: "¡Tiene que entrar un gay gordo!".

Uno de los castings más esperados fue el de Tiago "Escobedito" Escobedo, otro influencer pero de 21 años. En este caso, comenzó con la pandemia del 2020 y varios videos virales junto a sus perros. Gracias a esto, llegó hasta los 3.5 millones de seguidores en TikTok. "Falta un personaje como yo, pero ojo que tengo mi carácter. Hago muchas imitaciones y me parezco a Jim Carrey", aseguró.

Por último, fue el turno de Jessica Maciel, una influencer de San Miguel y de 35 años. Es una artista trans que está casada con un hombre llamado Mariano. Su plataforma de trabajo principal es TikTok, donde tiene 2.8 millones de seguidores. "Pienso que es una gran posibilidad para las personas que queremos visibilización, soy muy frontal y confrontativa", concluyó al respecto.