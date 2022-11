Emoción en River: Coldplay sorprendió y tocó junto a Soda Stereo

Bosio y Alberti tocaron junto a la banda Persiana americana y el infaltable De música ligera, que hicieron enloquecer al Monumental. Pero todavía faltaba el momento más emotivo.

Luego de interpretar los dos temas, Chris Martin pidió que todos levantaran la mano, apuntando al cielo. Fue entonces cuando las pulseras entregadas a cada espectador al inicio del recital brillaron de amarillo y la banda comenzó a tocar Yellow, en homenaje a quienes ya no están. Entre ellos, uno de los más recordados de la noche: Gustavo Cerati.

El vínculo entre Coldplay y Soda Stereo viene de lejos. Chris Martin ha sido muy elogioso con Cerati en conferencias de prensa y participó de Gracias totales, el espectáculo con el que Bosio y Alberti homenajearon a su viejo compañero entre 2019 y 2022.

En los shows anteriores de Coldplay en River, el grupo había contado con Tini en dos ocasiones, quien participó en Let Somebody Go y su éxito propio Carne y hueso; y con Jin, el mayor de los integrantes de la banda de K-pop BTS, en una oportunidad, en el tema My Universe.

Coldplay cerrará este martes su histórica serie de diez conciertos en River, momento en el cual batirá el récord de shows en ese escenario en una misma visita.