Emiliano Brancciari mostró su faceta más íntima y personal en el Teatro Vorterix

Sin embargo, por momentos, la noche invitaba a olvidarse que se trataba de la presentación de un material nuevo, y trasladaba al público a una charla casi entre amigos, donde Emi reflexionaba sobre su vida entera a través de diferentes canciones inéditas que jamás habían sido grabadas, y se mostraba tal cual es, con sus gustos, angustias y sueños, mediante covers seleccionados sutilmente para este show.

Entre las canciones que se destacaron por fuera del disco, y que más emoción generó en la gente, estuvo Playa Grande. Tal como el propio Emiliano lo explicó, se trata de un tema que fue compuesto hace mucho –aunque nunca quiso grabarlo- en el cual relata todas las emociones que atravesó junto a su familia, cuando a sus 12 años, abandonó el barrio de Munro en el que vivía para mudarse a Uruguay.

Y, por supuesto, no faltó lugar para un homenaje a la banda que fundó allá por el año 1994 en Montevideo. “Vamos a hacer una canción de unos amigos que me quieren mucho y apoyan este proyecto también”, expresó Emi antes de comenzar con los acordes de Quemala, un tema que no suele formar parte de las listas de No Te Va Gustar y él decidió incluir. Para los históricos “notevegueros” fue un momento de mucha emoción y para el público más joven, una oportunidad de redescubrimiento artístico más íntimo.

Ya pasadas las 22:40, el cantante se preparaba para dar comienzo al fin de su primera presentación en Buenos Aires con una canción que puso a bailar a todo el Vorterix. Rufián tiene todo lo que tiene que tener un hit: ritmo, color, estribillo pegadizo y hasta pasito de baile propio. Y hablando de hits, cabe una mención aparte para la versión power de “No soy un extraño” de Charly García, que complementó a la perfección los momentos finales del show.

Así, entre disco nuevo propio, varias canciones inéditas -que prometen estarlo en un futuro no muy lejano-, y algunos covers seleccionados al extremo detalle para no desentonar con el clima introspectivo, Emiliano Brancciari (Emi) presentó su nuevo proyecto solista en Buenos Aaires, y mostró su faceta más íntima y personal, ante un público que lo recibió con los brazos abiertos.