Emilia Mernes, otra mujer argentina que hace historia en Vélez

"Es imposible no volver a mis comienzos... Pensar en eso. Cuando tocaba la guitarra de chica en mi pieza creía que eso era enorme para mí, no necesitaba nada más, pero esto que está pasando es muy gigante. No entiendo en qué momento se convirtió en todo esto. Sin dudas, el álbum MP3 ha llegado a sus corazones y a un montón de personas. Me cambió la vida por completo. Me ha traído muchísimas alegrías, no solo a mí, sino también a mi equipo, que es gigante y estuvo trabajando muchísimo. Pudimos viajar por un montón de lugares, conocer un montón de culturas, llegar a un montón de corazones y eso es gracias a ustedes y a nadie más. No caigo, eh, en serio, no caigo. Quiero mirarlos porque esto me lo voy a llevar para siempre en mi corazón", confesó Emilia entre lágrimas desde el escenario.