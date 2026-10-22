La dramática decisión que tomó Ana Paula Dutil tras ser apuntada por la separación de Emanuel Ortega y Julieta Prandi La exmodelo tomó una determinación para proteger a su familia ya que empezaron a circular confesiones de hace algunos años. Agregar C5N en









Se dio a conocer un audio en donde le había recomendado a una artista. Redes sociales

Ana Paula Dutil cerró su cuenta de Instagram luego de quedar en medio de la polémica por la ruptura de Emanuel Ortega con Julieta Prandi. Al verse involucrada y recibir todo tipo de comentarios, consideró que lo mejor era tomarse un respiro de la virtualidad y alejarse de las redes.

La ex del cantante y madre de sus hijos quedó en la mira a raíz de un episodio que había sucedido en el pasado. Según se contó, todo estalló después de que ella le recomendara a una amiga grabar en el estudio de Ortega, algo que habría provocado un ataque de celos en la modelo. La separación se produjo a 27 días del casamiento y, lejos de quedar entre dos personas, arrastró a muchas más, entre ellas a toda la familia de él.

Para varios seguidores, la decisión resulta injusta para ella. Sin embargo, por tener familia y ser una figura pública sobre la que muchos cayeron, eligió cuidarse resguardándose. El vínculo con Prandi nunca fue demasiado cercano, ya que la modelo solo decía respetarla, y la cercanía de Dutil con la familia Ortega, donde es muy querida, era algo que no le resultaba cómodo.

Hace pocos días, el propio cantante habló de ella al romper el silencio. Destacó lo positivo que fue en su vida y contó lo que le transmiten sus hijos. "Ellos siempre me dijeron que ven a su papá en su mejor momento", señaló, y agregó que ella lo empujó a volver a grabar y a hacer canciones.

Redes sociales Qué había dicho Ana Paula Dutil sobre la separación de Ortega y Prandi Ana Paula Dutil se separó de Emanuel Ortega en 2017, luego de 20 años juntos y dos hijos. En Puro Show (El Trece), Fernanda Iglesias recordó el duro relato que la exmodelo había hecho tiempo atrás en el podcast Las pibas dicen sobre el duelo que atravesó. "Fue como un golpe de nocaut que al igual que un boxeador me dejó tirada boca abajo totalmente desarmada", contó, y sumó que sentía un dolor desconocido e inexplicable.

Su tristeza se extendía a lo cotidiano. "Por mucho tiempo evitaba verlo. Cada vez que lo hacía volvía a mi casa con una tristeza que me atravesaba el pecho", relató. También dejó de escuchar música y abandonó los rituales de pareja, como mirar series y desayunar en la cama. Redes sociales La mudanza fue otro golpe. "Me llevó 9 meses abrir las cajas. Todo eran recuerdos y todo dolía", recordó, y explicó que debió dejar su dolor de lado para rearmar el hogar junto a sus hijos. Sobre el divorcio, reflexionó que, aunque fuera solo cuestión de papeles, también dolió. Entre los golpes más duros mencionó enterarse de que su ex había encontrado rápidamente un nuevo amor. Aun así, contó que ayudó con amor a cuidar a los hijos de la nueva pareja, y que ese gesto la hizo crecer. "Tenía que estar dispuesta a renunciar a una parte de mi para duelar lo perdido", concluyó.