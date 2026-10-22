IR A
IR A

La dramática decisión que tomó Ana Paula Dutil tras ser apuntada por la separación de Emanuel Ortega y Julieta Prandi

La exmodelo tomó una determinación para proteger a su familia ya que empezaron a circular confesiones de hace algunos años.

Se dio a conocer un audio en donde le había recomendado a una artista.

Se dio a conocer un audio en donde le había recomendado a una artista.

Redes sociales

Ana Paula Dutil cerró su cuenta de Instagram luego de quedar en medio de la polémica por la ruptura de Emanuel Ortega con Julieta Prandi. Al verse involucrada y recibir todo tipo de comentarios, consideró que lo mejor era tomarse un respiro de la virtualidad y alejarse de las redes.

La influencer presentó a su nueva pareja.
Te puede interesar:

Coty Romero presentó a su nuevo novio: sorpresa por su perfil bajo

La ex del cantante y madre de sus hijos quedó en la mira a raíz de un episodio que había sucedido en el pasado. Según se contó, todo estalló después de que ella le recomendara a una amiga grabar en el estudio de Ortega, algo que habría provocado un ataque de celos en la modelo. La separación se produjo a 27 días del casamiento y, lejos de quedar entre dos personas, arrastró a muchas más, entre ellas a toda la familia de él.

Para varios seguidores, la decisión resulta injusta para ella. Sin embargo, por tener familia y ser una figura pública sobre la que muchos cayeron, eligió cuidarse resguardándose. El vínculo con Prandi nunca fue demasiado cercano, ya que la modelo solo decía respetarla, y la cercanía de Dutil con la familia Ortega, donde es muy querida, era algo que no le resultaba cómodo.

Hace pocos días, el propio cantante habló de ella al romper el silencio. Destacó lo positivo que fue en su vida y contó lo que le transmiten sus hijos. "Ellos siempre me dijeron que ven a su papá en su mejor momento", señaló, y agregó que ella lo empujó a volver a grabar y a hacer canciones.

Qué había dicho Ana Paula Dutil sobre la separación de Ortega y Prandi

Ana Paula Dutil se separó de Emanuel Ortega en 2017, luego de 20 años juntos y dos hijos. En Puro Show (El Trece), Fernanda Iglesias recordó el duro relato que la exmodelo había hecho tiempo atrás en el podcast Las pibas dicen sobre el duelo que atravesó. "Fue como un golpe de nocaut que al igual que un boxeador me dejó tirada boca abajo totalmente desarmada", contó, y sumó que sentía un dolor desconocido e inexplicable.

Su tristeza se extendía a lo cotidiano. "Por mucho tiempo evitaba verlo. Cada vez que lo hacía volvía a mi casa con una tristeza que me atravesaba el pecho", relató. También dejó de escuchar música y abandonó los rituales de pareja, como mirar series y desayunar en la cama.

La mudanza fue otro golpe. "Me llevó 9 meses abrir las cajas. Todo eran recuerdos y todo dolía", recordó, y explicó que debió dejar su dolor de lado para rearmar el hogar junto a sus hijos. Sobre el divorcio, reflexionó que, aunque fuera solo cuestión de papeles, también dolió. Entre los golpes más duros mencionó enterarse de que su ex había encontrado rápidamente un nuevo amor. Aun así, contó que ayudó con amor a cuidar a los hijos de la nueva pareja, y que ese gesto la hizo crecer. "Tenía que estar dispuesta a renunciar a una parte de mi para duelar lo perdido", concluyó.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

La reconocida chef sigue en el eje de la discusión. 

Crece el escándalo que salpica a Maru Botana en MasterChef: "Está amargadísima"

El actor fue operado con éxito tras su grave accidente.

Se supo qué le encontraron los médicos a Fabián Gianola antes de operarlo tras ser atropellado

Crece el revuelo en la televisión abierta.

Desvincularon a una figura y hay escándalo en la previa al lanzamiento de un programa que generaba expectativa

La señal de aire prepara un desembarco que ya dio que hablar en el canal.

Telefe apuesta fuerte: se filtró la modelo que quiere que sea su conductora en 2027

La hija de Fort consideró que no necesariamente representa un problema para quienes compiten.

Marta Fort reveló qué es lo que piensan los participantes de MasterChef sobre Maru Botana: "Si ella cree en..."

Un futbolista de la Scaloneta habría intentado tentar a la conductora.

Revelaron quién sería el futbolista de la Selección que estaría hablando con Sabrina Rojas

últimas noticias

El duro relato de Noe Vigliarolo a una semana de la muerte del exboxeador.

La polémica denuncia de la novia de la Roña Castro contra el entorno del exboxeador: "No es justo lo que me están haciendo"

Hace 9 minutos
La cantante sigue siendo noticia en medio de la interna familiar.

El mensaje de Tini Stoessel sobre su familia en su vuelta a los escenarios: el guiño para De Paul

Hace 28 minutos
Tras los alegatos finales, el Tribunal aún con confirmó cuándo será el veredicto y sentencias finales

Juicio por la muerte de Diego Maradona: la defensa de los enfermeros expone su estrategia final

Hace 30 minutos
La causa por la desaparición de la maestra rural el pasado 7 de octubre ya tiene cinco detenidos.

Quién es Ireneo Zarza, el capataz detenido por la desaparición de la docente Nanci Godoy

Hace 52 minutos
BTS durante su primer concierto en el Estadio Diego Armando Maradona en La Plata.

Detuvieron a un trapito prófugo por homicidio durante el primer concierto de BTS

Hace 58 minutos