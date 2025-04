Disney confirmó la trama de Toy Story 5: la historia no se centrará en Woody y Buzz

Marvel lanzó el tráiler final de The Fantastic Four: First Steps y confirmó la peor noticia

Con respecto a su papel, el cual lo acompaña desde 1995, Allen reveló: "Y hay una increíble escena inicial con Buzz Lightyear. Eso es lo que puedo decir, pero no mucho más". De esta manera, sorprendió al adelantar que la vaquera que debutó en Toy Story 2 será la protagonista de esta entrega, por lo que Joan Cusack tendrá un rol preponderante en esta ocasión.

Jessie Toy Story Jessie será la protagonista de Toy Story 5, algo inesperado para los fans. Walt Disney Pictures

Vale recordar que Tim Allen había dado una entrevista al portal Collider en diciembre de 2024 y en ese momento contó: "Acabo de hacer la primera sesión de cinco horas para Buzz. Es muy, muy raro volver a participar". Es importante remarcar que hubo saltos de tiempo muy grandes entre las películas: 1995, 1999, 2010, 2019 y 2026.

Además, se encargó de explicar que no aceptaron volver por una cuestión económica: "Es una historia muy, muy inteligente. No creo que sea una cuestión de dinero. Si no hubieran tenido un guion brillante, no la habrían hecho y no nos habrían llamado a Tom (Hanks) ni a mí". Toy Story 5 se estrenará en cines el jueves 18 de junio de 2026.

Embed - Tim Allen gives the buzz on 'Toy Story 5,' talks season 2 of 'Shifting Gears' ahead of Fallsview sho

