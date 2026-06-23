Cristian U no se guardó nada: reveló su secreto para eliminar a Sol Abraham de Gran Hermano

El exintegrante del reality expuso una táctica en contra de la estrategia de la jugadora tucumana y cuestionó a la conducción del programa.

La participante fue una de las protagonistas de los cuestionamientos del ganador del certamen.

El ganador histórico de Gran Hermano Cristian U volvió a sacudir la conversación pública con declaraciones que impactaron de lleno en la última gala. El ex jugador dio su punto de vista acerca de cómo había que hacer para lograr que Sol Abraham resulte eliminada de la competencia en la que el lunes logró quedarse tras la eliminación de Titi Tcherkaski.

El punto central de su intervención giró en torno a un escenario hipotético que, según Cristian U, podría definir el futuro inmediato del juego: un versus directo entre Sol Abraham y Emanuel Di Gioia . En su publicación en X, el exparticipante fue contundente al señalar: “¡¡¡Emanuel vs. Solange!!! Eso es lo que tienen que hacer, pero adentro parece que ven otra novela , un hilo conductor que lo organice no hay, todos los tiene miedo a la placa. Pero eso sería la final del programa a la mitad de el, no se fíjense ustedes que votan como hacer jaja abrazo".

La frase se convirtió rápidamente en tendencia dentro del universo de Gran Hermano 2026 emitido por Telefe, ya que propone una lectura estratégica del reality basada en enfrentamientos directos entre jugadores fuertes, algo que —según su visión— la casa no estaría ejecutando correctamente. En este análisis, el ex ganador también cuestionó la dinámica interna del programa, sugiriendo que “todos le tienen miedo a la placa” , lo que para él diluye la esencia competitiva del formato y debilita la narrativa del juego televisivo.

El impacto de estas declaraciones se amplificó debido al contexto reciente: la eliminación de Titi Tcherkaski en manos de Sol Abraham fue considerada por parte del público como un “batacazo” dentro de la temporada, consolidando a la tucumana como una jugadora estratégica y altamente competitiva dentro de la casa. En este sentido, el análisis de Cristian U no solo apunta a una jugada puntual, sino a una estructura general del juego que, según su perspectiva, necesita reorganización para sostener la tensión dramática característica del formato.

Por otro lado, la figura de Sol Abraham quedó aún más expuesta dentro del debate mediático, ya que su rol como potencial finalista se fortaleció tras su última jugada. Su perfil dentro de Gran Hermano 2026 comenzó a asociarse con términos como “estratega”, “jugadora fuerte” y “pieza clave”, lo que refuerza la hipótesis de que cualquier enfrentamiento directo sugerido por figuras externas como Cristian U podría alterar significativamente la dinámica de votación del público.

Cristian U criticó a Santiago del Moro como conductor

En otra de sus intervenciones más polémicas dentro del universo de Gran Hermano, Cristian U volvió a apuntar directamente contra la conducción del programa ejercida por Santiago del Moro, generando un nuevo capítulo de tensión mediática en torno al reality más visto de la televisión argentina. En el marco de Gran Hermano Generación Dorada, el exparticipante cuestionó el rol del conductor y abrió un debate sobre la forma en que se gestiona la narrativa del programa dentro de Telefe.

Durante su exposición, Cristian U fue categórico al expresar que no tiene una buena percepción del desempeño de del Moro dentro del formato, aunque aclaró que no se trata de una falta de respeto personal sino de una diferencia de enfoque profesional.

Cristian U cuestionó al conductor de Gran Hermano, Santiago del Moro.

En sus palabras textuales de hace un mes, afirmó: “Santiago es muy fuerte en el programa… pero no me gusta lo que hace en Gran Hermano”. Además, el exparticipante sugirió que el programa “ya tiene fuerza por sí solo”, comparándolo metafóricamente con una “última Ferrari que se maneja sola”, reforzando su idea de que la conducción debería ser más observadora que intervencionista.

El exganador del certamen también profundizó en su visión sobre la conducción al afirmar que el programa debería ser guiado con menos protagonismo del conductor, insistiendo en que “Santiago con la capacidad que tiene, tendría que haber conducido el programa, no meterse”.

Finalmente, Cristian U cerró su intervención con una frase que volvió a encender la polémica dentro del ecosistema de Gran Hermano Argentina: “Gran Hermano es espectacular, pero lo están haciendo pelota”. Esta declaración, contundente y sin matices, sintetizó su postura crítica hacia la evolución del formato en la televisión actual y dejó abierta una discusión más amplia sobre el futuro del reality.