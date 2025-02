Cinco discos esenciales en la carrera de Bob Marley, a 80 años de su nacimiento

Junto a Peter Tosh y Bunny Wailer formó primero la banda Wailing Wailers , que luego mutó en The Wailers y más tarde, ya habiendo adquirido un renombre internacional, en Bob Marley and The Wailers .

Al día de hoy existen decenas de discos de Bob Marley editados alrededor del mundo, de estudio, en vivo, recopilaciones, simples, remix y box sets. C5N eligió los cinco más emblemáticos en la carrera de un artista que luchó permanentemente a favor de los derechos humanos y en contra del racismo y cualquier tipo de discriminación. ¡Subí el volumen!

Catch a Fire (1973)

Es el quinto álbum de estudio de The Wailers y el primero que editó el sello británico Island Records. Se grabó en 1972 y fue lanzado en 1973. Si bien no cuenta con muchos hits, Catch a Fire significó un punto de inflexión en la carrera de la banda jamaiquina, ya que fue el comienzo de su gran proyección internacional.

La primera edición del disco en formato vinilo contó con un diseño gráfico que simulaba ser un encendedor Zippo. Para la segunda edición, el dueño del sello Island, Chris Blackwell, decidió modificar el nombre de la banda por Bob Marley and The Wailers y reemplazar la tapa por una simple foto de Bob Marley fumando un porro gigante.

El nuevo protagonismo del cantante produjo tensiones internas con Peter Tosh y Bunny Wailer, los otros dos miembros originales de la banda.

Concrete Jungle, Stir it Up, Midnight Ravers, Kinky Reggae y No More Trouble son las canciones más destacadas del disco.

Natty Dread (1974)

Es el séptimo disco de estudio y el primero sin la participación de Peter Tosh y Bunny Wailer, lo que obligó a Marley a darle un vuelco al sonido de la banda.

Contó con la presencia de las I-Threes, un trío vocal femenino conformado por Rita Marley (esposa de Bob), Marcia Griffiths y Judy Mowatt, además de la presencia del guitarrista Al Anderson.

Lively up Yourself, No Woman no Cry, Them Belly Full y Rebel Music son los temas que más sobresalen en el disco.

Exodus (1977)

Tras el atentado que sufrió el 3 de diciembre de 1976 en su propia casa en Kingston, del que se salvó de milagro, Marley abandonó Jamaica y se mudó a Londres, Inglaterra. Allí grabó Exodus, uno de los discos más importantes de su carrera y de la historia del reggae.

El noveno disco de estudio contiene enormes éxitos internacionales como Jamming, Waiting in Vain y el himno One Love/People Get Ready, canciones más románticas como Turn Your Light Down Low, más poderosas como Exodus, y otros clásicos como Natural Mystic, So Much Things To Say y Three Little Birds.

Por aquel entonces, a Bob Marley se le diagnosticó cáncer.

Kaya (1978)

Es el décimo álbum de estudio de la banda y marcó el regreso de Marley a Jamaica, tras el exilio en Londres.

Con un sonido relajante y suave, el disco cuenta con nuevas versiones de antiguas canciones de los Wailers, como Satisfy My Soul (antes conocida como Don't Rock My Boat), Sun is Shining y Kaya, originalmente editadas en el álbum Soul Revolution. Is This Love, Satisfy My Soul y Easy Skanking son otras canciones destacadas.

En medio de un clima de guerra civil y de represión militar, Marley presentó el disco en un multitudinario concierto titulado One Love Peace Concert. Allí logró juntar a los dos candidatos a presidente, Michael Manley y Edward Seaga, a quienes hizo subir al escenario, y logró que los dos adversarios políticos se dieran la mano.

Uprising (1980)

Es el duodécimo álbum de estudio de la banda y el último publicado con Marley en vida, ya que al año siguiente el cantante moriría de cáncer.

Con una fuerte influencia rastafari, las canciones abordan temáticas religiosas y espirituales, con algo de contenido social.

Coming in From the Cold, Real Situation, Bad Car, Zion Ttrain, Pimpers Paradise y Could You be Loved son las canciones más destacadas del álbum, que cierra con Marley cantando Redemption Song con la guitarra acústica.