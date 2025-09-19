La comparación de Javier Milei con Fernando De la Rúa: "No van a poder parar el cambio"

El presidente Javier Milei estuvo en la Bolsa de Comercio de Córdoba y lanzó una comparación con el expresidente Fernando De la Rúa, en referencia a la caída de su gobierno en 2001.
“Cuando empezaron a torpedear el barco a De la Rúa fue porque quiso hacer la reforma laboral. No haya ser cosa que los que están torpedeando de atrás sean los mismos", advirtió el mandatario. Acto seguido, aseveró: "No van a poder parar el cambio".
En esa línea, el mandatario aseguró: "No solo va a haber reformas que bajen regulaciones, sino que, además, esto implica que vamos a avanzar hacia un mercado laboral más desregulado. Es decir, parte de este crecimiento, entonces, tiene que ver con seguir desregulando en todos los mercados, y también desregular en el mercado de trabajo".
"O sea, que se viene reforma tributaria, reforma laboral y mucha desregulación económica para adelante", sentenció.