La comparación de Javier Milei con Fernando De la Rúa: "No van a poder parar el cambio" Durante su discurso en la Bolsa de Comercio en Córdoba, el Presidente advirtió: "Cuando empezaron a torpedear el barco a De la Rúa fue porque quiso hacer la reforma laboral. No haya ser cosa que los que están torpedeando de atrás sean los mismos".







El presidente Javier Milei estuvo en la Bolsa de Comercio de Córdoba y lanzó una comparación con el expresidente Fernando De la Rúa, en referencia a la caída de su gobierno en 2001.

“Cuando empezaron a torpedear el barco a De la Rúa fue porque quiso hacer la reforma laboral. No haya ser cosa que los que están torpedeando de atrás sean los mismos", advirtió el mandatario. Acto seguido, aseveró: "No van a poder parar el cambio".

En esa línea, el mandatario aseguró: "No solo va a haber reformas que bajen regulaciones, sino que, además, esto implica que vamos a avanzar hacia un mercado laboral más desregulado. Es decir, parte de este crecimiento, entonces, tiene que ver con seguir desregulando en todos los mercados, y también desregular en el mercado de trabajo".

"O sea, que se viene reforma tributaria, reforma laboral y mucha desregulación económica para adelante", sentenció.