Quiénes son los prófugos de la Justicia que fueron atrapados después de ir a votar

En Entre Ríos se produjo una de las detenciones más importantes: un hombre de 66 años acusado de cometer abuso sexual agravado.

Al menos unas once personas que se encontraban prófugas de la Justicia fueron detenidas este domingo cuando se presentaron a votar en las elecciones legislativas nacionales. Se trató de casos que tenían pedido de captura por causas de abusos sexuales, violencia de género, estafas y hasta robo, tanto en territorio porteño como bonaerense.

En cada elección, las fuerzas de seguridad emplean la misma estrategia: asisten a la escuela en la que debería votar un prófugo, lo esperan con paciencia y se lo detiene cuando se acerca a su mesa indicada para el sufragio.

La primera captura de este domingo sucedió en la localidad bonaerense de Moreno, cuando un hombre de 48 años que se encontraba prófugo de la Justicia acusado de cometer varias estafas fue interceptado al retirarse de la Escuela de Educación Especial N° 501, ubicada en Tucumán al 200, tras emitir su voto. El hombre quedó a disposición del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°20.

La segunda detención ocurrió en la localidad bonaerense de Tristán Suárez, donde fue arrestado un hombre de 60 años imputado en una causa por producción y comercialización de material de menores de edad con fines sexuales. Esta persona fue puesta a disposición del Juzgado de Garantías N° 7 de Ezeiza, a cargo de Horacio Héctor Hryb, después de que fuera sorprendido por las fuerzas de seguridad en la Escuela N°2, ubicada en Canale 480.

En La Matanza fueron detenidos dos varones de 35 y 38 años acusados de haber cometido el delito de abuso sexual gravemente ultrajante agravado. Mientras que en La Plata fue apresado un señor de 81 años que había sido acusado de haber cometido abusos sexuales de manera reiterada.

En la capital de la provincia de Buenos Aires también fue detenido un hombre de 36 años que tenía pedido de captura por el delito de cometer un incendio el pasado 25 de septiembre. Una de las detenciones más importantes sucedió en la provincia de Entre Ríos, más precisamente en la localidad de Colonia Elia, en el departamento de Uruguay. Allí, efectivos de la Policía Federal Argentina apresaron a un hombre de 66 años acusado de cometer el delito de abuso sexual agravado.