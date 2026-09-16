Horóscopo de hoy, jueves 17 de septiembre

Conocé lo que depara el horóscopo con relación al amor, salud, dinero y trabajo según tu signo del zodíaco.

Enterate qué depara tu signo para este jueves.

Conocé lo que te depara el horóscopo para este jueves 17 de septiembre de 2026 con relación al amor, salud y trabajo según tu signo del zodíaco.

Estos son los números de la suerte para el miércoles 16 de septiembre, signo por signo

(21 de marzo al 20 de abril)

La energía te empuja a tomar decisiones rápidas, pero ojo con la ansiedad. Mejor elegir con calma y no dejarte llevar por impulsos. En lo económico, revisar papeles antes de firmar te salva de sorpresas.

(21 de abril al 21 de mayo)

Tu búsqueda de estabilidad se nota en cada paso y hoy es buen día para ordenar rutinas y espacios. La paciencia será tu mejor aliada. En finanzas, invertir en lo seguro te da tranquilidad.

Géminis

(22 de mayo al 20 de junio)

Tu costado sociable abre puertas y te conecta con gente clave. Aprovechá la charla para aclarar dudas y sumar ideas. En lo económico, negociar puede traerte acuerdos beneficiosos.

Cáncer

(21 de junio al 22 de julio)

La sensibilidad está a flor de piel, pero también tu intuición. Evitá discusiones y buscá calma en lo que te hace bien. En cuanto a tu bolsillo, hoy no gastes por ansiedad, mejor esperar el momento justo.

Leo

(23 de julio al 22 de agosto)

Tu ambición brilla, pero la disciplina será la clave para que todo rinda. Hoy podés mostrar tu talento sin exagerar. En lo económico, lo seguro vale más que lo arriesgado.

Virgo

(23 de agosto al 21 de septiembre)

La creatividad se activa y tu lado práctico ordena todo. Buen día para mejorar vínculos y sentirte más liviano. En finanzas, lo que ahorres hoy será tu respaldo mañana.

Libra

(22 de septiembre al 22 de octubre)

Los cambios positivos se asoman y tu capacidad de comunicación será clave durante la jornada. Mostrá lo que venís creando. En lo económico, invertir en formación puede transformarse en ganancias futuras.

Escorpio

(23 de octubre al 22 de noviembre)

Tu intuición está afilada y te ayuda a resolver tensiones. Canalizá energía en lo que te da paz. En cuanto a tu bolsillo, revisar cuentas y ajustar lo que no suma te da aire.

Sagitario

(23 de noviembre al 21 de diciembre)

Tu espíritu libre busca nuevas ideas y amistades. Hoy la curiosidad te abre caminos. En lo económico, la libertad también necesita un presupuesto.

Capricornio

(22 de diciembre al 20 de enero)

La vitalidad te impulsa a seguir con tus proyectos. Reconocer tu esfuerzo te fortalece. En finanzas, invertir en lo que te da estabilidad rinde resultados concretos.

Acuario

(21 de enero al 18 de febrero)

Tu mente está despierta y con ganas de innovar hoy. Buen día para cambios y viajes laborales. En lo económico, diversificar ingresos abre oportunidades nuevas.

Piscis

(19 de febrero al 20 de marzo)

La inspiración te acompaña y los proyectos fluyen hoy. Cuidá tu energía y evitá tensiones familiares. En finanzas, un plan ordenado te devuelve tranquilidad.