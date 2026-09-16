16 de septiembre de 2026 Inicio
En Vivo

Cerraron más de 31.300 empresas desde que asumió Javier Milei, un 6,1% del total

Se trata de la peor caída en los primeros 31 meses de cualquier gobierno argentino desde 1996. En comparación con el mismo mes del año pasado, en junio cerraron 16.386 empresas, una baja de 3,3%, y el Gobierno suma 28 caídas interanuales consecutivas.

Por
31.342 fábricas cerraron entre noviembre de 2023 y junio de 2026

31.342 fábricas cerraron entre noviembre de 2023 y junio de 2026, según FUNDAR.

Desde noviembre de 2023, cerraron 31.342 empresas y el total de fábricas cayó a 481.015 en junio de este año. La pérdida de compañías representa el 6,1% del total y es la peor caída en los primeros 31 meses de cualquier gobierno argentino desde 1996, según la organización FUNDAR.

El informe de una consultora privada señaló que la recesión es la columna de la desinflación. 
Te puede interesar:

Advierten que la recesión es el motor de la desinflación que celebra el Gobierno

En el sexto mes de 2026 cerraron 709 empresas, lo que implicó una baja intermensual de 0,15% y una caída interanual de 3,3%. De esta forma, la gestión económica libertaria suma 28 caídas interanuales y 17 desplomes mensuales consecutivos. La medición se elabora con datos de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT).

La evolución de la cantidad de empresas en Argentina desde 1996 hasta 2026.

La evolución de la cantidad de empresas en Argentina desde 1996 hasta 2026.

La serie difundida muestra que el número de empresas pasó de 512.357 en noviembre de 2023 a 481.015 en junio de 2026. El informe también comparó los últimos 20 años de gestión pública y el gobierno de Javier Milei es al que peor le fue con la apertura de empresas: incluso Alberto Fernández lo superó con la pandemia de por medio.

Cómo varió la cantidad de empresas gobierno a gobierno.

Cómo varió la cantidad de empresas gobierno a gobierno.

Ganadores y perdedores: qué sectores y provincias fueron los más afectados

Según FUNDAR, los mayores aumentos intermensuales se dieron en servicios administrativos y asociaciones y servicios personales. Alojamiento y gastronomía apareció como el sector más afectado. Algunas ramas mostraron mejoras acumuladas desde noviembre de 2023: petróleo y minería avanzó 8,47%, mientras electricidad y gas subió 4,97% e inmobiliarios, 2,14%.

Tomando los datos provincia por provincia, 17 de 24 jurisdicciones cayeron en la comparación intermensual, 23 de 24 retrocedieron frente a un año antes y 23 de 24 también quedaron por debajo de noviembre de 2023.

Provincia por provincia, cuántas empresas se perdieron por distrito.

Provincia por provincia, cuántas empresas se perdieron por distrito.

Misiones encabezó la suba mensual con 0,4%. Desde noviembre de 2023, Neuquén fue la única provincia con crecimiento, con 1,6%. Mientras que La Rioja, Catamarca y Tierra del Fuego son las provincias más afectadas en la medición acumulada.

Informe completo de FUNDAR del Monitor mensual de empresas a junio de 2026

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Amplia convocatoria en las nuevas oficinas de Pago TIC.

Pago TIC lanzó una plataforma para conectar tecnología, desarrollo económico y solidaridad

play

Menos producción, cierres de empresas y el drama de los despidos: la radiografía de la crisis industrial argentina

La ANSES detalló el cronograma de pagos de este jueves.

Cuándo cobro ANSES: jubilaciones y pensiones, AUH, AUE, Pago Único, Asignaciones Familiares de PNC y Progresar, este jueves 17 de septiembre

El dólar minorista atraviesa la semana sin sobresaltos.

El dólar registró una leve suba tras un arranque de septiembre estable

La inflación mayorista subió en agosto.

La inflación mayorista trepó al 2,1% en agosto

La última vez que la FED aumentó los tipos de cambio fue en junio de hace tres años. 

La Reserva Federal de EEUU subió la tasa de interés por primera vez desde 2023

Rating Cero

Valentina Ferrer y J Balvin terminaron su relación tras ocho años. 

J Balvin y Valentina Ferrer pusieron fin a su relación: "Hemos decidido tomar caminos separados"

Julieta Prandi cruzó en vivo a Yanina Latorre.

Julieta Prandi cruzó a Yanina Latorre por sus dichos sobre la interna de los hermanos Ortega: "Alguien resentido..."

Los delincuentes ingresaron al inmueble aprovechando que Perín se encontraba de viaje en Brasil.

Robo planificado: entraron sin romper nada a la casa de la periodista Carolina Perín y se llevaron una caja fuerte

El casamiento de Julita Prandi y Emanuel Ortega volvió a poner a Ana Paula Dutil en el centro de la escena.

Ana Paula Dutil reveló cómo se enteró del romance de Emanuel Ortega y Julieta Prandi: "Todavía vivíamos juntos"

El romántico homenaje de J Rei que emocionó a María Becerra: Un caballero que me trata como a una reina

El romántico homenaje de J Rei que emocionó a María Becerra: "Un caballero que me trata como a una reina"

La inesperada propuesta que recibió Yipio.

A horas de la final de Gran Hermano, Yipio recibió una inesperada propuesta de Telefe: de qué se trata

últimas noticias

Camila Vecchiarello fue asesinada en su casa en Barreal, San Juan.

Femicidio en San Juan: la aspirante a gendarme asesinada por su pareja estaba embarazada

Hace 14 minutos
Valentina Ferrer y J Balvin terminaron su relación tras ocho años. 

J Balvin y Valentina Ferrer pusieron fin a su relación: "Hemos decidido tomar caminos separados"

Hace 19 minutos
El accidente ocurrió en agosto de 2019 en Mar del Plata.

Se accidentó en un toro mecánico y el salón de fiestas deberá indemnizarlo con $7 millones

Hace 32 minutos
Julieta Prandi cruzó en vivo a Yanina Latorre.

Julieta Prandi cruzó a Yanina Latorre por sus dichos sobre la interna de los hermanos Ortega: "Alguien resentido..."

Hace 1 hora
La ANSES detalló el cronograma de pagos de este jueves.

Cuándo cobro ANSES: jubilaciones y pensiones, AUH, AUE, Pago Único, Asignaciones Familiares de PNC y Progresar, este jueves 17 de septiembre

Hace 1 hora