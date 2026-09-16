Cerraron más de 31.300 empresas desde que asumió Javier Milei, un 6,1% del total Se trata de la peor caída en los primeros 31 meses de cualquier gobierno argentino desde 1996. En comparación con el mismo mes del año pasado, en junio cerraron 16.386 empresas, una baja de 3,3%, y el Gobierno suma 28 caídas interanuales consecutivas. Por Agregar C5N en









31.342 fábricas cerraron entre noviembre de 2023 y junio de 2026, según FUNDAR.

Desde noviembre de 2023, cerraron 31.342 empresas y el total de fábricas cayó a 481.015 en junio de este año. La pérdida de compañías representa el 6,1% del total y es la peor caída en los primeros 31 meses de cualquier gobierno argentino desde 1996, según la organización FUNDAR.

En el sexto mes de 2026 cerraron 709 empresas, lo que implicó una baja intermensual de 0,15% y una caída interanual de 3,3%. De esta forma, la gestión económica libertaria suma 28 caídas interanuales y 17 desplomes mensuales consecutivos. La medición se elabora con datos de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT).

La evolución de la cantidad de empresas en Argentina desde 1996 hasta 2026. FUNDAR La serie difundida muestra que el número de empresas pasó de 512.357 en noviembre de 2023 a 481.015 en junio de 2026. El informe también comparó los últimos 20 años de gestión pública y el gobierno de Javier Milei es al que peor le fue con la apertura de empresas: incluso Alberto Fernández lo superó con la pandemia de por medio.

Cómo varió la cantidad de empresas gobierno a gobierno. FUNDAR Ganadores y perdedores: qué sectores y provincias fueron los más afectados Según FUNDAR, los mayores aumentos intermensuales se dieron en servicios administrativos y asociaciones y servicios personales. Alojamiento y gastronomía apareció como el sector más afectado. Algunas ramas mostraron mejoras acumuladas desde noviembre de 2023: petróleo y minería avanzó 8,47%, mientras electricidad y gas subió 4,97% e inmobiliarios, 2,14%.

Tomando los datos provincia por provincia, 17 de 24 jurisdicciones cayeron en la comparación intermensual, 23 de 24 retrocedieron frente a un año antes y 23 de 24 también quedaron por debajo de noviembre de 2023.

Provincia por provincia, cuántas empresas se perdieron por distrito. FUNDAR Misiones encabezó la suba mensual con 0,4%. Desde noviembre de 2023, Neuquén fue la única provincia con crecimiento, con 1,6%. Mientras que La Rioja, Catamarca y Tierra del Fuego son las provincias más afectadas en la medición acumulada. Informe completo de FUNDAR del Monitor mensual de empresas a junio de 2026