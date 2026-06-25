IR A
IR A

El romance que vive el Turco García mientras Mariela está en Gran Hermano

La información generó repercusión en torno a la situación sentimental del exdelantero.

Ambos empezaron a frecuentarse en mayo luego de coincidir en un boliche. 

Ambos empezaron a frecuentarse en mayo luego de coincidir en un boliche. 

Redes sociales

Mientras Mariela continúa participando en Gran Hermano Generación Dorada, una versión sobre la vida sentimental del Turco García comenzó a generar repercusiones. Según información difundida por portal de espectáculos, el exfutbolista estaría atravesando una nueva historia amorosa fuera de la casa más famosa del país.

La artista fue sancionada por brindar información del afuera.
Te puede interesar:

Andrea del Boca sigue sumando polémicas en Gran Hermano: ahora sufrió una dura sanción

La noticia la dio PrimiciasYa y tomó fuerza después del ingreso del Turco al reality durante la dinámica de congelados. En esa visita, varios espectadores advirtieron una actitud distante durante el reencuentro con su esposa, lo que alimentó especulaciones sobre la situación de la pareja.

De acuerdo con los datos publicados, el exdelantero mantendría un vínculo con una mujer de fuerte exposición mediática. La relación habría comenzado meses atrás y se habría consolidado a partir de distintos encuentros en la noche porteña. Según trascendió, ambos empezaron a frecuentarse en mayo luego de coincidir en un boliche. Con el paso de las semanas, las salidas se extendieron a cenas en restaurantes de Palermo y a otros encuentros que habrían fortalecido el vínculo.

Quién es Melisa Anzoátegui, el nuevo amor del Turco García

La mujer señalada como la nueva compañera sentimental del Turco García es Melisa Anzoátegui, conocida públicamente por haber mantenido una relación con Jorge Rodrigo "La Hiena" Barrios y por su participación en distintos episodios de alta exposición mediática.

Su nombre tuvo amplia repercusión en 2022, cuando respaldó públicamente al exboxeador en medio de la causa por violencia de género iniciada por María Soledad Muñoz. En ese contexto, también tomó notoriedad por declaraciones vinculadas a la situación judicial. En aquel momento, Anzoátegui sostuvo: "Tenemos ya tres años de relación y ya dos años de convivir juntos. Conoce a esta mujer mediante un pequeño distanciamiento que tuvimos. A esta mujer la vio solamente tres días. No generó ningún vínculo".

Actualmente, según la información difundida, sería la persona con la que el exfutbolista comparte este nuevo vínculo sentimental que comenzó a desarrollarse mientras Mariela permanece aislada dentro del reality. En medio de los rumores, El Turco García también fue consultado sobre su situación personal tras el beso entre Mariela y Emanuel dentro de la casa.

Ante las versiones de separación, respondió: "No, está todo bien, está todo bien". Luego insistió en que no hablará públicamente del tema mientras su esposa siga participando del programa. "Ella es la que tiene que hablar, es una falta de respeto, yo no puedo hablar de eso. La verdad no puedo, no me gusta", afirmó.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

El accidente se viralizó en minutos y acaparó la atención de los seguidores del reality.

Preocupación por la salud de una participante de Gran Hermano: tuvieron que atenderla los médicos

Un participante arrasó en las encuestas informales.

Quién es el favorito de Gran Hermano para salir de la placa de nominados este jueves 25 de junio, según las encuestas

Andrea Del Boca en el ojo de la tormenta.

La propuesta de Andrea Del Boca a un participante de Gran Hermano que salpica al reality

La picara confesión de Nano de Gran Hermano.

De Gran Hermano a vender boxers usados: la vida de Nano Vaschetto lejos de las cámaras

Santiago del Moro, conductor de Gran Hermano.

La confesión en vivo que movilizó a todo Gran Hermano: "Si no fuese por vos..."

La producción decidió cortar la transmisión tras una frase de la actriz.

Andrea del Boca no se calló en Gran Hermano e hizo quedar muy mal Santiago del Moro

últimas noticias

Una de estas cuatro famosas rompió el silencio y volvió a la escena con una revelación que dejó a todos boquiabiertos.

Una famosa confesó que hace sexting con su pareja para mantener vivo su vínculo

Hace 7 minutos
La actriz vuelve a protagonizar una ficción jutno a dos colegas reocnocidas.

Jimena Barón vuelve a la ficción y anunciaron que será junto a dos actrices de lujo

Hace 26 minutos
Nueva crisis de pareja entre la artista y el jugador de fútbol por la aparición de una tercera persona.

Se supo la reacción de la China Suárez cuando Mauro Icardi pidió volver a ver a otra mujer

Hace 35 minutos
La artista fue sancionada por brindar información del afuera.

Andrea del Boca sigue sumando polémicas en Gran Hermano: ahora sufrió una dura sanción

Hace 49 minutos
El Comité Especial de Descolonización adoptó por consenso la resolución por Malvinas. 

Malvinas: la ONU aprobó una resolución que pide a Reino Unido reanudar las negociaciones por la soberanía

Hace 1 hora