El romance que vive el Turco García mientras Mariela está en Gran Hermano La información generó repercusión en torno a la situación sentimental del exdelantero. Agregar C5N en









Ambos empezaron a frecuentarse en mayo luego de coincidir en un boliche. Redes sociales

Mientras Mariela continúa participando en Gran Hermano Generación Dorada, una versión sobre la vida sentimental del Turco García comenzó a generar repercusiones. Según información difundida por portal de espectáculos, el exfutbolista estaría atravesando una nueva historia amorosa fuera de la casa más famosa del país.

La noticia la dio PrimiciasYa y tomó fuerza después del ingreso del Turco al reality durante la dinámica de congelados. En esa visita, varios espectadores advirtieron una actitud distante durante el reencuentro con su esposa, lo que alimentó especulaciones sobre la situación de la pareja.

De acuerdo con los datos publicados, el exdelantero mantendría un vínculo con una mujer de fuerte exposición mediática. La relación habría comenzado meses atrás y se habría consolidado a partir de distintos encuentros en la noche porteña. Según trascendió, ambos empezaron a frecuentarse en mayo luego de coincidir en un boliche. Con el paso de las semanas, las salidas se extendieron a cenas en restaurantes de Palermo y a otros encuentros que habrían fortalecido el vínculo.

Redes sociales Quién es Melisa Anzoátegui, el nuevo amor del Turco García La mujer señalada como la nueva compañera sentimental del Turco García es Melisa Anzoátegui, conocida públicamente por haber mantenido una relación con Jorge Rodrigo "La Hiena" Barrios y por su participación en distintos episodios de alta exposición mediática.

Su nombre tuvo amplia repercusión en 2022, cuando respaldó públicamente al exboxeador en medio de la causa por violencia de género iniciada por María Soledad Muñoz. En ese contexto, también tomó notoriedad por declaraciones vinculadas a la situación judicial. En aquel momento, Anzoátegui sostuvo: "Tenemos ya tres años de relación y ya dos años de convivir juntos. Conoce a esta mujer mediante un pequeño distanciamiento que tuvimos. A esta mujer la vio solamente tres días. No generó ningún vínculo".

Primicia Ya Actualmente, según la información difundida, sería la persona con la que el exfutbolista comparte este nuevo vínculo sentimental que comenzó a desarrollarse mientras Mariela permanece aislada dentro del reality. En medio de los rumores, El Turco García también fue consultado sobre su situación personal tras el beso entre Mariela y Emanuel dentro de la casa. Ante las versiones de separación, respondió: "No, está todo bien, está todo bien". Luego insistió en que no hablará públicamente del tema mientras su esposa siga participando del programa. "Ella es la que tiene que hablar, es una falta de respeto, yo no puedo hablar de eso. La verdad no puedo, no me gusta", afirmó.