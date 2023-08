El Pocho Lavezzi lanzó un fuerte mensaje en medio de rumores de romance con Zaira Nara.

Historia Pocho Lavezzi Redes sociales

Y agregó: “Yo no corro, así que sea como quieras, pero no te dio para que nos juntáramos, ahora hacé lo que quieras y como quieras, pero que sea en persona y de hombre, solo vos y yo, y no te animaste”.

No dio detalles sobre quién hablaba, pero dejó un claro mensaje de enojo. "Te espero campeón de cuenta bancaria. Vos sabes bien y te tembló para hacerte cargo. Lo que pase es nuestro”, concluyó.

El Pocho Lavezzi habló sobre los rumores de romance con Zaira Nara y fue contundente

En las últimas horas se rumoreó que la modelo Zaira Nara y un futbolista de la Selección argentina estaban iniciando un romance secreto. Se trataba del Pocho Lavezzi, finalista del Mundial Brasil 2014, quien salió a aclarar su versión de los hechos con una inesperada frase a Juan Etchegoyen de Mitre Live.

Pocho Lavezzi Zaira Nara Redes sociales

En Intrusos, la panelista Maite Peñoñori contó en exclusiva: "Me dijeron que hubo ahí unos acercamientos, que pegaron mucha onda. Hace poquito estuvieron los dos en Ibiza. El Pocho Lavezzi con Zaira Nara. No noviazgo, sino que pegaron una onda".

El futbolista no dudó: “No tengo idea de nada la verdad, y también decirte que no me gusta hablar de mi de mi vida privada, pero ahora que me contás esto lo sé. No tenía idea la verdad. No pasa nada por preguntar, gracias por entenderme, pero no hablo nada de mi vida privada”.