El picante comentario de Trueno tras el resultado de las PASO: "No te regales"

La advertencia de Trueno tras el triunfo de Milei en las PASO: "No te regales".

A través de una publicación en su cuenta de Twitter, Trueno, el día después de las PASO, posteó: "Tus derechos son lo único que tenés, no te regales". De esta manera, el artista de 21 años expuso su desacuerdo con respecto a los comicios que definieron quiénes serán los postulantes que serán parte de la elección general del próximo 22 de octubre.

Trueno Milei tuit El tuit de Trueno. Twitter

Inmediatamente tras su posteo, el tuit cuenta con más de 17.500 likes, 4.600 retuits y 1.900 comentarios, mientras que fue visualizado en más de 750.000 oportunidades.

Así, Trueno se sumó a las opiniones políticas de los famosos, debido a que entre otros, la cantante Lali Espósito y el músico Ca7riel también hicieron alusión al resultado de los comicios y opinaron en las redes sociales.

Las publicaciones de Lali Espósito y Ca7riel

Una de las primeras artistas en referirse a las PASO de este domingo fue la cantante Lali Espósito, quien lamentó: "Qué peligroso. Qué triste".

Luego, tras la repercusión que se generó por este comentario, se explayó: "No me pone para nada mal que me 'bardeen' por considerar peligroso y triste que haya gente que vote a un ANTI-DERECHO. La violencia con la que bardean y los argumentos son un reflejo de lo que votan, justamente".

Lali Redes sociales

Por su parte, Catriel Guerreiro, cuyo nombre artístico es Ca7riel, publicó un video en su cuenta de Instagram y enfatizó: "Cuando yo era pibe, tuve el privilegio de ir al colegio, a la escuela, porque era gratis, pública. Sino, no podría haber ido al colegio porque no tenía las herramientas, la guita, para garpar la educación. Ni yo ni mis viejos".

Luego, analizó el sistema sanitario. "Si los hospitales, la sanidad, hubiese sido privada yo estaría muerto porque en más de una ocasión me han salvado la vida doctores de hospitales públicos", expresó.

"Entonces, es muy importante pensar en nuestro futuro y en las manos de a quién se lo vamos a dejar. Ojo, porque en el futuro vas a necesitar cosas y no vas a poder pedirlas porque eso son derechos. Cuando hay una necesidad, hay un derecho. Así que cuando necesites, ya va a ser muy tarde", advirtió.