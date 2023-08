La respuesta de Milei a Lali Espósito tras sus críticas: "Yo escucho a los Rolling Stones"

Lali Espósito respondió a las críticas por su postura sobre Milei: "Podría no opinar"

Además, luego efectuó otro extenso comentario en la misma red social, en el que explayó: "No me pone para nada mal que me 'bardeen' por considerar peligroso y triste que haya gente que vote a un ANTI-DERECHO. La violencia con la que bardean y los argumentos son un reflejo de lo que votan, justamente".

En diálogo con Radio Rivadavia, Milei fue consultado por estas críticas de la actriz, aunque aseguró que desconoce de quién se trata: "Perdón, pero no sé quién es". Ante la sorpresa de los periodistas por la respuesta, uno de ellos le preguntó: "Dale, ¿cómo no vas a saber quién es?"

Luego, los comunicadores le explicaron que se trata de una reconocida cantante y profundizó sobre sus gustos musicales: "Está bien, pero qué se yo. Yo escucho a los Rolling Stones u ópera".