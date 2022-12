<El papá de Camila Homs arremetió contra Rodrigo De Paul y lanzó una grave acusación

El escándalo comenzó este jueves con la noticia de la denuncia y horas después se conocieron los mensajes de Camila a De Paul sin filtro: “No te pienso cruzar, así que no sé cómo harás para ver a tus hijos. Me voy a encargar que el mundo entero te conozca por la mierda que sos, más que por ser campeón del mundo ".

Durante la mañana del viernes 30 de diciembre, Horacio habló en el programa "Nosotros a la Mañana" por El Trece y defendió a su hija: "No tengo nada que decir, realmente me tiene sin cuidado. De parte mía no hubo ninguna amenaza y creo que de Camila tampoco. Rodrigo, por supuesto, no puso todo el texto completo porque se vería muy perjudicado, pero me tiene sin cuidado".

Horacio y Camila Homs

Por las fiestas, Camila se encuentra junto a su familia en Punta del Este. "No tengo más nada para decir porque realmente nos tiene a los dos realmente sin cuidado. Camila está muy bien, está disfrutando acá en casa con sus amigas, riéndonos mucho y pasándola bien", explicó el padre.

Pero no negó que esos mensajes publicados son reales, Horacio Homs aclaró en vivo que "sí, es verdad lo que dice este chico del mensaje, no es mentira. Le dije eso por todo lo que tengo que decir, no amenazándolo, sino por todas las intimidades que yo sé, todas las cosas que tengo para contar, nada más que eso".

En cuanto a la relación con Tini Stoessel, el padre de la modelo aseguró que "no tengo nada para decir de esa señorita. Aquí el único culpable es este chico, de la señorita no tengo nada para decir".

Los explosivos chats de Camila Homs en los que amenaza a Rodrigo De Paul y Tini Stoessel

El mediocampista de la Selección argentina acusó que fue su expareja quien no quiso que sus hijos viajen al Mundial Qatar 2022 “por querer ser la protagonista vos”. Sin embargo, ella contestó: “Creete eso para no creer lo sorete que fuiste y tu capricho valió más que ese momento”.