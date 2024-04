El padre de Camila Homs destruyó a Rodrigo De Paul: "Cada uno tiene lo que se merece"

A través de sus historias de Instagram, el papá de Camila Homs comenzó por escribir: "Mi admiración a mi hija Camila es porque a pesar que fue engañada y maltratada durante tantos años , siempre la prioridad fueron sus hijos. Estando presente todos los días, no cada 6 meses . La prioridad siempre fueron ellos y no su pareja ". Así, le pegó múltiples veces al futbolista campeón del mundo con la Selección argentina.

Luego, directamente mencionó a la pareja actual para atacar a De Paul: "Gracias José (Sosa) por sacar a Cami adelante, por cuidar a mis nietos como un verdadero padre, por tener las pelotas que tenés para hablarme siempre de frente, no como otros que no se animan, temen que saque más basura debajo de la alfombra". De esta manera, dejó en claro que hay muchas cosas que aún no contó al público.

José Sosa Camila Homs José Sosa y Camila Homs comenzaron su relación amorosa hace casi un año. Instagram

Por otro lado, volvió a dejar en evidencia toda la bronca que tiene acumulada contra el futbolista de Atlético de Madrid: "La vida es sabia, por eso cada uno tiene lo que se merece". Esto último no queda claro a qué refiere, pero podría ser vinculado a que actualmente está soltero tras separarse de Tini Stoessel.

Para finalizar, aclaró: "Ah, para echarse unos polvos no hay pandemia ni concentraciones que valgan". Con esto último le contestó directamente a Rodrigo De Paul, quien había asegurado que era imposible que coincidan las fechas sobre sus primeros encuentros con Tini Stoessel y el embarazo de Camila Homs.

Horacio Homs contra Rodrigo De Paul La explosiva publicación de Horacio Homs contra Rodrigo De Paul. Captura Instagram

