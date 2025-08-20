La noche siempre llega, la película de Netflix donde el sueldo no aumenta y no alcanza para alquilar: cuál es la trama Basada en la novela de Willy Vlautin, estamos en Portland, donde parece que alquilar una vivienda es casi imposible, por más que se tenga un trabajo.







“Hasta la gente pobre odia a los otros pobres, ése es el ADN de este país”, se escucha en la radio. No es el único indicio de que la sociedad estadounidense no la está pasando nada bien. La trama de La noche siempre llega, con Vanessa Kirby como protagonista, y que acaba de estrenar Netflix, tiene un trasfondo preocupante.

Basada en la novela de Willy Vlautin, estamos en Portland, donde parece que alquilar una vivienda es casi imposible, por más que se tenga un trabajo. Todo aumenta menos los salarios, la cantidad de gente que vive en la calle porque se queda sin techo es cada día más. Y Lynette (Vanessa Kirby) está a punto de sumarse a las estadísticas. A continuación te contamos más detalles de este nuevo lanzamiento que llegó a la gran N roja y está dando que hablar.

Sinopsis de La noche siempre llega, la película de Netflix que está siendo tendencia La historia sigue a Lynette (Kirby), una mujer que, ante el desalojo inminente de su familia en una ciudad cada vez más inaccesible, se embarca en una peligrosa odisea nocturna para reunir 25 mil dólares.

la-noche-siempre-llega-vanessa-kirby Tráiler de La noche siempre llega Embed - La noche siempre llega | Tráiler oficial | Netflix Reparto de La noche siempre llega Vanessa Kirby como Lynette

como Lynette Julia Fox

Zack Gottsagen como Kenny

como Kenny Jennifer Jason Leigh como Doreen

como Doreen Eli Roth

Randall Park

Stephan James

Michael Kelly

