“Hasta la gente pobre odia a los otros pobres, ése es el ADN de este país”, se escucha en la radio. No es el único indicio de que la sociedad estadounidense no la está pasando nada bien. La trama de La noche siempre llega, con Vanessa Kirby como protagonista, y que acaba de estrenar Netflix, tiene un trasfondo preocupante.
Basada en la novela de Willy Vlautin, estamos en Portland, donde parece que alquilar una vivienda es casi imposible, por más que se tenga un trabajo. Todo aumenta menos los salarios, la cantidad de gente que vive en la calle porque se queda sin techo es cada día más. Y Lynette (Vanessa Kirby) está a punto de sumarse a las estadísticas. A continuación te contamos más detalles de este nuevo lanzamiento que llegó a la gran N roja y está dando que hablar.
Sinopsis de La noche siempre llega, la película de Netflix que está siendo tendencia
La historia sigue a Lynette (Kirby), una mujer que, ante el desalojo inminente de su familia en una ciudad cada vez más inaccesible, se embarca en una peligrosa odisea nocturna para reunir 25 mil dólares.
Tráiler de La noche siempre llega
Embed - La noche siempre llega | Tráiler oficial | Netflix
Reparto de La noche siempre llega
- Vanessa Kirby como Lynette
- Julia Fox
- Zack Gottsagen como Kenny
- Jennifer Jason Leigh como Doreen
- Eli Roth
- Randall Park
- Stephan James
- Michael Kelly
