IR A
IR A

La noche siempre llega, la película de Netflix donde el sueldo no aumenta y no alcanza para alquilar: cuál es la trama

Basada en la novela de Willy Vlautin, estamos en Portland, donde parece que alquilar una vivienda es casi imposible, por más que se tenga un trabajo.

La noche siempre llega

La noche siempre llega, basada en la novela de Willy Vlautin.

“Hasta la gente pobre odia a los otros pobres, ése es el ADN de este país”, se escucha en la radio. No es el único indicio de que la sociedad estadounidense no la está pasando nada bien. La trama de La noche siempre llega, con Vanessa Kirby como protagonista, y que acaba de estrenar Netflix, tiene un trasfondo preocupante.

Este lanzamiento confirma la tendencia de Netflix de producir series basadas en sucesos que impactaron a la opinión pública.
Te puede interesar:

Está en Netflix y es una serie con una trama compleja y repleta de tensión

Basada en la novela de Willy Vlautin, estamos en Portland, donde parece que alquilar una vivienda es casi imposible, por más que se tenga un trabajo. Todo aumenta menos los salarios, la cantidad de gente que vive en la calle porque se queda sin techo es cada día más. Y Lynette (Vanessa Kirby) está a punto de sumarse a las estadísticas. A continuación te contamos más detalles de este nuevo lanzamiento que llegó a la gran N roja y está dando que hablar.

Sinopsis de La noche siempre llega, la película de Netflix que está siendo tendencia

La historia sigue a Lynette (Kirby), una mujer que, ante el desalojo inminente de su familia en una ciudad cada vez más inaccesible, se embarca en una peligrosa odisea nocturna para reunir 25 mil dólares.

la-noche-siempre-llega-vanessa-kirby

Tráiler de La noche siempre llega

Embed - La noche siempre llega | Tráiler oficial | Netflix

Reparto de La noche siempre llega

  • Vanessa Kirby como Lynette
  • Julia Fox
  • Zack Gottsagen como Kenny
  • Jennifer Jason Leigh como Doreen
  • Eli Roth
  • Randall Park
  • Stephan James
  • Michael Kelly
la-noche-siempre-llega-netflix-

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Cuándo se estrena la segunda temporada de En el barro y qué actrices se suman al elenco.

Cuándo se estrena la segunda temporada de En el barro y qué actrices se suman al elenco

Una película sobre la dificultad de alquilar y vivir tranquilamente aunque tengas trabajo está siendo tendencia en Netflix.
play

Una película sobre la dificultad de alquilar y vivir tranquilamente aunque tengas trabajo está siendo tendencia en Netflix: de cuál se trata

Una pareja en un punto de quiebre, cuando aparece una joven mujer que los llevará al extremo.
play

Tiene 6 episodios de 45 minutos y está en Netflix: no todo el mundo la puede ver

Rita Cortese en En el barro.

Rita Cortese criticó el desfinanciamiento del INCAA tras el éxito de En el barro

De qué se trata esta imperdible serie de Netflix.
play

Está en Netflix, se estrenó hace muy poco y ya es una de las joyas de 2025

Una miniserie francesa se encuentra en el top ten de las más vistas, se trata de jóvenes y millonarios, disponible ya en Netflix.
play

Jóvenes y millonarios es una de las series del momento en Netflix: ¿por qué ganar la lotería puede ser un problema?

últimas noticias

Milei y Caputo ante unas elecciones decisivas para el futuro de la económía. 

Dólar, tasas y el factor externo: los escenarios que vislumbra el mercado de cara a las elecciones

Hace 8 minutos
Cristian Ritondo, habitualmente presente, se ausentó por sus compromisos en el Congreso.

Con eje en reformas laboral y educativas, el Consejo de Mayo se reúne en la Casa Rosada

Hace 8 minutos
play
¿Estás soltero?, la pregunta de Cazzu a ThomasDantas luego de escucharlo cantar

La pícara pregunta de Cazzu a un participante de Luk Ra en La Voz Argentina: "Que me lo digas vos..."

Hace 38 minutos
Racing o Vélez serán uno de los equipos argentinos que se asegurará un lugar en semifinales

Copa Libertadores: Racing y Vélez, ¿tendrá público visitante?

Hace 44 minutos
Hasta un 15% de descuento en YPF por la madrugada.

YPF suma un nuevo descuento y ofrece hasta un 15% en autodespacho de nafta por la madrugada

Hace 59 minutos