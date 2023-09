El nuevo conflicto entre Camila Homs y Rodrigo De Paul tras el partido de la Selección

Rodrigo De Paul y Camila Homs protagonizaron un nuevo conflicto en el marco de su separación. Esta vez el detonante fue que el futbolista, quien llegó a la Argentina para disputar los encuentros de Eliminatorias con la Selección , tuvo una actitud que no cayó nada bien en el entorno de su expareja.

"Se pusieron furiosos, primero porque no sabían que iba, y porque después decían: 'No deja que Cami muestre a los chicos y él los expone de esta manera'. Con este frío, encima", resaltó la periodista. Según explicó Rodrigo Lussich, el conflicto radica en que De Paul no quiere que sus hijos vayan al certamen de baile.

"Más allá del tema de mostrarlo o no mostrarlo, lo que le indigna a Camila es que De Paul no quiere que ella lleve a su trabajo actual a los nenes, se lo prohibió. Y por otro lado, él los lleva al trabajo de él", destacó.

"Ellos tienen un diálogo mínimo solo por los chicos. Él no para de llorar por Tini, porque quiere volver pero Tini no. Y Camila, si bien está en la suya, la verdad que ni a ella ni a la familia le gustó nada ver al nenito ahí, sin saber. Si él le pone una cautelar a ella, ¿cómo va a llevar al nene y encima en un día así? Están muy enojados", concluyó Duré.

Tini Stoessel hizo un importante anuncio que involucraría a Rodrigo De Paul

La cantante Tini Stoessel estuvo recorriendo el mundo con su gira, pero en el último tiempo se abocó a los países europeos. En medio del cierre de su visita confirmó que estará presente en España con su música y aclaró que precisamente será en Madrid. Enseguida los fanáticos lo vincularon con Rodrigo De Paul.

En este caso, fue Tini quien reavivó el fuego del rumor con una importante noticia: "Nos vemos en Sevilla el próximo 12 de septiembre y el 17 en Madrid para cerrar esta gira tan hermosa que nos hicieron vivir acá en España. Lxs amo, muchas gracias por tanto amor".

Tini Captura de pantalla

Todos se preguntaron si allí estaría De Paul y la respuesta es sí. Sus compromisos con la Selección terminan antes y para el 16 de septiembre estaría en el equipo para visitar a Valencia y ese mismo día regresaría a Madrid, donde Tini cantará al día siguiente. ¿Se reunirán?