El misterioso audio de Tini Stoessel que conmovió a sus seguidores

Recientemente, la intérprete de Carne y hueso bajó todo sus contenidos de la red social Instagram y empezó a subir otro imágenes en donde se la ve con su nuevo corte de pelo: rubio y carré. Además, se puede escuchar un mensaje de voz donde se destaca: “De la manera que yo estoy esperando que vos llegues... no podés ni comprenderlo".

Se trata de distintos fragmentos donde revela: "Te espero con muchas ansias y te amo”, y sigue diciendo: “Qué bueno que vamos a estar juntas y vamos a ayudarte con todas esas cosas que te gusta preguntar”. A modo de reflexión final, se escucha: “Es tu vida, sos vos, si total van a opinar igual”, y escribió en su feed "y al amanecer, t doy las gracias‍".

Tini Stoessel en IG Redes Sociales

Esto llamó la atención de los seguidores que trataron de responder a la artista con comentarios como "gracias a ti por existir", "Vamos flaquitaaaaaaa" y "Daleeee tinitaaaa". Pero además del fandom de Tini hubo personas que se indignaron por la intriga: "Cómo joden con ese marketing asqueroso sobre ansiedad, disculpen a la gente que la sufre de verdad".

Stoessel cruzó a una seguidora que la atacó por su salud mental

Tini Stoessel hizo un duro descargo tras ser criticada por una usuaria de la red social X (ex Twitter) cuando deslizó que tiene depresión y que la trató de "ridícula": “Contame: ¿qué te pasó de grave en la vida, reina? ¿Que te digan roba maridos? ¿Te tiñeron y te quedó mal? Contame, ¿qué es lo que te tiene tan emo para hacer tanto show? Ridícula”, decía el mensaje.

La intérprete de La triple T le respondió: "personas como vos me hicieron sentir exactamente lo que estás diciendo. por personas como vos me quedé callada pensando q no podía contar ni permitirme ser sincera conmigo misma, en muchas situaciones. por personas y comentarios como los tuyos, termine muchas noches sin querer despertarme a la mañana siguiente, desaparecer...".

Tini Stoessel en la red social X Redes Sociales

El mensaje para @babyrancia fue tajante: "no tenes la mínima idea d lo q cada persona vive puertas para adentro, asiq, ojalá, antes d comentar tan ligera e impunemente lo pienses dos veces".