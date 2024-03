Tini Stoessel reapareció en redes sociales con un crudo descargo: "Terminé muchas noches sin querer despertarme"

Pero antes, la artista le respondió. Es la primera vez que hace un descargo de esta manera porque siempre se mantuvo cauta con su vida privada, incluso cuando la acusaban de ser “mufa” durante el Mundial Qatar 2022, luego de perder el primer partido.

Tini Stoessel Redes sociales

“Personas como vos me hicieron sentir exactamente lo que estás diciendo. Por personas como vos me quedé callada, pensando que no podía contar ni permitirme ser sincera conmigo misma en muchas situaciones. Por personas y comentarios como los tuyos, terminé muchas noches sin querer despertarme a la mañana siguiente. Desaparecer”, disparó.

Y agregó: “No tenés la mínima idea de lo que cada persona vive puertas para adentro, así que ojalá antes de comentar tan ligera e impunemente lo pienses dos veces”.

La llamativa conexión que une a Cristian Castro con Tini Stoessel

En los últimos días, Cristian Castro fue noticia porque se separó de su pareja en medio de un escándalo sobre supuesta infidelidad. En medio de eso, se generó revuelo porque se dio a conocer que tiene una extraña vinculación con su colega Tini Stoessel.

Cristian Castro Tini Stoessel Redes sociales

Según indicaron el LAM, el artista mexicano tuvo muchas exigencias cuando llegó a Argentina. Además, cuando fue a la casa de Susana Giménez, tampoco se privó de hacer pedidos extravagantes. Eso generó sorpresa entre los productores.

Para poder cambiar su objetivo como artista, se acercó a la familia de Tini Stoessel: "Tiene un desmanejo económico, por eso está haciendo shows privados que te cobra 60 mil dólares por show. Él se quiere sacar de encima a su manager y este verano se reunió con Alejandro Stoessel para que le maneje la carrera".