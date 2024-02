La inesperada teoría de las redes sociales sobre Tini Stoessel: aseguran que está saliendo con una reconocida cantante

La noticia trascendió del usuario de Tik Tok @kurdopakurdo en la que la joven soltó la noticia inesperada. “Me acabo de enterar de un chisme jugosísimo: la Tini está saliendo con Young Miko”, comenzó relatando y aseguró que le contó “una amiga cercana” a Stoessel y que “las vieron a los besos y todo y que están saliendo, viéndose románticamente”.

En su relato, la joven tiktokera se mostró entusiasmada de ese posible noviazgo y analizó la situación: “Imagínense que la Tini sale del closet con Young Miko. Me desmayo porque me encantan las dos. Ya es un momento que ella, es de Aries, y tiene que empezar a salir con mujeres y no con varones”.

“Ojalá sea verdad, porque había como unos videos que habían salido por ahí de ellas dos juntas y yo todavía no vi ningún adelanto de canción, ¿entienden? ¿Qué haces con Young Miko si no estás cantando, amor? Estás cantando la serenata”, sentenció la joven dando una información que podría confirmarse o desmentirse en próximamente.

Quién es Young Miko, la puertorriqueña que colaborará con Bizarrap en una nueva session

El nombre de Young Miko se empezó a mencionar en Argentina a principio de este año cuando lanzó su canción junto al productor musical, Bizarrap, Music Session #58.

La joven de 25 años saltó a la fama en 2019 y lanzó su música a través de SoundCloud y hora sus temas están en lo más alto porque tuvo colaboraciones con artistas reconocidos con Bad Gyal, Bad Bunny y Fed, entre otros.

Tiene influencia más rapera de Lauryn Hill, tiene una estética marcada por el pop y el animé. El motivo por el que se puso “Miko” es porque en japonés significa “hijo de Dios” y la fuerza del nombre le gustó, por eso decidió llamarse de esa manera.

Su primer disco tiene guiños a lo japonés por eso se llama Trap Kitty en anime kitty, que quiere decir “mujer que se vale por sí misma”. También tuvo colaboraciones con Cazzu para su canción Brinca y con Nicki Nicole para cantar “8AM”.

De hecho, sin querer adelantó en una canción llamada “Bi” y rimó con el cantante con el que colaborará: “Dos put’ ninguna tienen Visa, todos quieren quitarme la camisa. Una baby de Argentina que me pregunta ¿cuándo sale sesión con el Biza? Ah”.