El Mero Mero: "En ADN, estoy más maduro que el Homer de antes"

En una entrevista exclusiva con C5N, el artista explicó porqué se siente más maduro. "Y... estoy más grande, 34 años. Arranqué mi carrera en 2013 y ya van muchos años, once desde que empecé a hacer mis primeras letras. Cuando reviso mi cuaderno donde tengo varias canciones que nunca saqué, que escribí en los comienzos, y las comparo con el bloc de notas de hoy encuentro a un Homer más maduro, un artista que mejoró mucho. Eso me hace sentir bien".

"Es mi cuarto disco como solista y ya saqué cinco más con Bardero$. Estoy muy contento de lo que he hecho hasta ahora, disfrutando día a día. Estoy concentrado en lo que viene, ahora que pude sacar a la cancha este disco me puse a escuchar solo mi próximo proyecto con la MDB. Sé que es muchísimo trabajo pero nuestros fanáticos exigen mucha música, los tenemos mal acostumbrados. Les estamos dando para que tengan para entretenerse", aseguró el rapero sobre ADN, su mayor apuesta hasta ahora.

"Con este disco aprendí a adaptarme. Nunca había tenido un álbum con tantas colaboraciones, nueve en total: Zeballos de Uruguay, Tornillo de México, Lil Troca, mi hermano, Franky Style, Lucho SSJ, Neo Pistea, Ale Man, Akapellah y Acru. Son todos raperos de diferentes estilos, uno hace drill, otros trap, otros rap", contó.

A pesar de haberse animado a salir de su zona de confort para experimentar nuevos sonidos, Homer hace hincapié en su deseo de cumplir las expectativas de sus fanáticos, que siguen reclamando los clásicos. "Mis admiradores son muy fieles, súper seguidores, es gente que me acompaña hace mucho tiempo. Por eso, por ahí, por más que a veces intente innovar o entrar a conocer un género nuevo, para no encasillarme y probarme como artista, mi público siempre me pide mi esencia. Quieren que vuelva al rap de siempre: un Homer sobre pistas de bumbap. Poder cumplir con esto es hermoso".

Sobre su triple festejo en Neuquén, El Mero Mero reflexionó: "Estuve en el estadio que soñaba de chico. Al principio no sabíamos dónde presentar el disco y al mismo tiempo tenía muchas ganas de estar con mi familia, que no los veía hace un tiempo ya. Además, yo no festejo muy seguido mu cumpleaños porque la mayoría de mis amigos, conocidos y familia están en Neuquén y siempre la fecha me agarra laburando o de viaje en algún lado. Por otro lado, hacía rato que no tocaba en vivo y dije, vamos a buscarle la vuelta para que sea en Neuquén. Así se dio de hacerlo en el Ruca Che. Fue un sueño. Llevarlo a cabo fue difícil porque la idea se nos ocurrió el 20 de abril, apenas un mes antes del evento y yo quería hacerlo el mismo día de mi cumpleaños que cae miércoles. Fue complicado. Era arriesgarse y la gente respondió de una manera increíble. Vino gente de Santa Fe, Buenos Aires, Chile, Mendoza, Río Gallegos... muchísima gente en el estadio y afuera".