Emanero: "Lali es una artista que admiro arriba y abajo del escenario"

Periodista: ¿Qué te pasa a vos cuando ves que un jovencito como tal vez viste ahora en el Lollapalooza ven tus videos y suben a TikTok los challenges?

Emanero: Me parece lindo, me da orgullo también de a ratos. Es un poco irreal tanta evolución de información que te llega de gente que está disfrutando lo que hacés. Pero bueno, también te marca la pauta de que de alguna manera vas por el sendero correcto.

P: Salió la reversión de "A puro dolor", ¿Cómo salió ese junte y cómo llegaron a hacer una colaboración internacional?

E: Lo primero que pasó fue como medio una fantasía de estar tarareando la canción y decir che, ¿Y si la hacemos porque está buenísima? Yo tengo treinta y seis y me acuerdo en el dos mil uno que esa canción no paraba de sonar en todos lados. Y primero sonó como un tarareo, como decir Uy, esta canción está buenísima. Y ¿por qué no la tratamos de hacer? Y contactamos a Ángel López, que es el cantante original de la canción, y nos dijo que sí. Y bueno, entonces ahí empezó a crecer. Le dije a Rusher, "Che Rusher, vos estás para hacerla conmigo", porque yo sabía que la intro le iba a quedar hermosa. Y el estribillo también. Entonces, nada, fue eso como un sueño, hasta que de repente lo estábamos filmando y lo estábamos lanzando.

P: ¿Harías algún tema con Lali?

E: Sí, definitivamente. Con Lali, definitivamente. Es un artista que admiro mucho arriba y abajo del escenario. Yo nunca la había visto en vivo. Sí, había visto videos, pero nunca la había visto en persona en vivo y la vi el año pasado. Creo que fue el año pasado en El Luna Park y me dejó totalmente estúpido. No podía creer lo que estaba viendo. El nivel artístico que maneja ella y todo su equipo me pareció increíble. Y sí, siempre es una persona con la que tengo el sueño de compartir en algún momento.

P: ¿Cuál es la peor y la mejor anécdota que has vivido en un festival como público o como artista?

E: La peor anécdota hace muchos años, en dos mil siete, en un festival que me tocó telonear en el estadio de Morón, de estar, tener un clima parecido al que hubo estos días y que haya mucho barro y terminar embarrado hasta por arriba de la zapatilla y estar antes de salir a tocar, porque yo tenía que salir a telonear. Antes de salir a tocar, estaba sacándole el barro de las zapatillas para no subir tan embarrado y a dos minutos de subir a cantar en ese mismo festival. Después salí al escenario y ahí tuve mi mejor experiencia, como esa dualidad de estar esperando atrás del barro desde las dos de la tarde hasta las nueve de la noche para poder subirte a cantar, limpiar las zapatillas de barro y después subirme y ver toda esa masa de gente ahí, como que viví lo mejor y lo peor, muy rápido. A mí la parte de los shows en vivo es una parte que me gusta. Me gusta mucho preparar shows, saber qué voy a hacer de principio a fin, pensar las ideas, todo eso es lo que me gusta mucho.



Tras agotar el Teatro Vorterix y llenar Niceto, el artista da un paso adelante con su primer concierto en el emblemático estadio Luna Park, donde tocará por primera vez este jueves y viernes. Un hito que acompaña su gran crecimiento de los últimos años, respaldado por éxitos recientes y el honor de abrir los shows de María Becerra en River.