Tres son multitud: el nuevo álbum de Discontinuos que rompió su récord de reproducciones en una hora

A pesar de que el disco salió el 12 de junio, todo llevó una ardua preparación, ya que la composición, grabación y producción se desarrolló entre diciembre 2023 y abril del 2024. Si bien aseguran no haberse inspirado en algo puntual, e l disco recorre lo más profundo de los sentimientos de los integrantes: evidencia alegrías, pero también tristezas.

“A fines del 2022 estábamos bastante bajón por algunas cuestiones y se nota el estado de ánimo nuestro al escribir, por ejemplo, en la canción 'Sin pensar’”, indicó Gabriel Famá, el cantante de la banda que comparte junto con Joaquín Milohanovic y Facundo La Porta.

Embed - DISCONTINUOS - Tres Son Multitud (Video Lyric)

Pero no solo son tristezas porque “Estamos eléctricos” los atravesó en uno de los momentos claves y muestra lo más rockero del disco. Se trata del segundo sencillo que lanzaron con videoclip, luego de “Desesperas”, el primero y una de las canciones que marcó una idea de lo que sería disco.

“Tres son multitud”, “Estamos eléctricos”, Mentiras”, “Desesperas”, Cae”, “Días”, No es igual” y “Sin pensar”, son los temas que hacen al álbum. “Elegimos estás 8 canciones porque en este disco lo que queríamos es que no haya nada de relleno, que no sobre ninguna canción, y realmente nos gustaban mucho estás 8”, agregó Famá.

Discontinuos Redes sociales

¿Qué tiene de diferente este álbum respecto a Discontinuos y Sueños, los dos previos? “Principalmente sentimos que hay una madurez en las letras, y creo que aprendimos a ser más concisos en cuanto a cuántas canciones elegir o hasta la duración de la misma canción, hubo muchísimo más trabajo de producción, las canciones tienen muchas capas de guitarras, teclados, etc. Nos tomamos varios meses para llegar al audio que teníamos en la cabeza, nos escatimamos en nada, pusimos todo y creo que se nota”, agregó.

En la primera hora del lanzamiento, lograron más de 6000 reproducciones en Spotify y marcó un récord propio, puesto que no les había pasado con los primeros discos, aunque la recepción fue increíble. Más aún, habiendo brindado una preescucha el día previo para sus seguidores.

Discontinuos Redes sociales

La banda se prepara para presentarse en El Emergente en Almagro el 27 de julio donde van a tocar todas las canciones del último CD y recorrerán su trayectoria con las mejores canciones como “Lo debiste ver”, “Esa respuesta”, “Dame una razón”, “Siento”, entre otras.