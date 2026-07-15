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15 de julio de 2026 Inicio

Video: el golazo de Lautaro Martínez para el 2 a 1 para Argentina

En el tiempo suplementario, Lautaro Martínez apareció y convirtió el segundo gol para la Selección. El primero fue de Enzo Fernández seis minutos antes.

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Lautaro Martínez anotó el segundo gol de Argentina en la semifinal del Mundial 2026 contra Inglaterra.

Lautaro Martínez anotó el segundo gol de Argentina en la semifinal del Mundial 2026 contra Inglaterra.

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Lautaro Martínez le dio la ventaja a Argentina en los últimos minutos de una semifinal agónica contra Inglaterra a los 46 minutos del segundo tiempo. Seis minutos antes Enzo Fernández había logrado empatar el encuentro y sostener la ilusión de pasar a la final de la Copa del Mundo 2026.

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La jugada nació con un potente remate de Alexis Mac Allister, que hizo lucir al arquero Jordan Pickford, aunque la pelota terminó estrellándose contra el palo izquierdo. El rebote volvió a quedar en poder de Argentina y allí apareció la magia de Lionel Messi. El cabezazo del Toro le devolvió el alma al cuerpo a todo el país.

El tanto de Lautaro Martínez selló la victoria de Argentina y aseguró el pase a la final que la Albiceleste disputará este domingo contra España. El equipo dirigido por Lionel Scaloni tiene la oportunidad de defender la Copa del Mundo y coronarse bicampeones.

Cómo fue el gol de Enzo Fernández

Cuando el partido se moría, Enzo Fernández recibió la pelota en la medialuna del área y sacó un violento remate de derecha para el 1-1 de Argentina con Inglaterra.

Apenas la pelota tocó la red, el volante de Chelsea salió corriendo hacia el córner para abrazarse con Lionel Messi, quien le había dado el pase, y festejar con sus manos en las orejas, como lo hizo Juan Román Riquelme cuando imitó al Topo Gigio.

El resto de los jugadores de la Selección corrieron a abrazarlos para un festejo de ogl que significó un verdadero desahogo en un partido muy disputado en Atlanta.

Argentina vs. Inglaterra: formaciones

  • Argentina: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico; Giuliano Simeone, Leandro Paredes, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister; Lionel Messi y Julián Álvarez. DT: Lionel Scaloni.
  • Inglaterra: Jordan Pickford; Reece James, John Stones, Marc Guéhi, Djed Spence; Declan Rice, Elliot Anderson; Morgan Rogers, Jude Bellingham, Anthony Gordon; y Harry Kane. DT: Thomas Tuchel.

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