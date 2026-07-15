Video: el golazo de Lautaro Martínez para el 2 a 1 para Argentina En el tiempo suplementario, Lautaro Martínez apareció y convirtió el segundo gol para la Selección. El primero fue de Enzo Fernández seis minutos antes. Por Agregar C5N en









Lautaro Martínez anotó el segundo gol de Argentina en la semifinal del Mundial 2026 contra Inglaterra. X @HQpcrt

Lautaro Martínez le dio la ventaja a Argentina en los últimos minutos de una semifinal agónica contra Inglaterra a los 46 minutos del segundo tiempo. Seis minutos antes Enzo Fernández había logrado empatar el encuentro y sostener la ilusión de pasar a la final de la Copa del Mundo 2026.

La jugada nació con un potente remate de Alexis Mac Allister, que hizo lucir al arquero Jordan Pickford, aunque la pelota terminó estrellándose contra el palo izquierdo. El rebote volvió a quedar en poder de Argentina y allí apareció la magia de Lionel Messi. El cabezazo del Toro le devolvió el alma al cuerpo a todo el país.

¡GOOOOOOLOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DE ARGENTINA!



Inglaterra 1-1 Argentina | Viví el #MundialXTelefe en https://t.co/S24R6EWDr8 con @giraltpablo y @ClankJPV pic.twitter.com/5XI4wenHh9 — telefe (@telefe) July 15, 2026 El tanto de Lautaro Martínez selló la victoria de Argentina y aseguró el pase a la final que la Albiceleste disputará este domingo contra España. El equipo dirigido por Lionel Scaloni tiene la oportunidad de defender la Copa del Mundo y coronarse bicampeones.

Cómo fue el gol de Enzo Fernández Cuando el partido se moría, Enzo Fernández recibió la pelota en la medialuna del área y sacó un violento remate de derecha para el 1-1 de Argentina con Inglaterra.

Apenas la pelota tocó la red, el volante de Chelsea salió corriendo hacia el córner para abrazarse con Lionel Messi, quien le había dado el pase, y festejar con sus manos en las orejas, como lo hizo Juan Román Riquelme cuando imitó al Topo Gigio.