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15 de julio de 2026 Inicio

Lionel Messi alcanzará otra marca histórica en la final frente a España en el Mundial 2026

Tras la victoria de la Selección argentina sobre Inglaterra por 2 a 1, el capitán igualará el récord del brasileño Cafú y se convertirá en uno de los dos únicos futbolistas con tres definiciones disputadas en una Copa del Mundo.

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Lionel Messi celebró el triunfo de la Selección argentina con cada uno de sus compañeros.

Lionel Messi celebró el triunfo de la Selección argentina con cada uno de sus compañeros.

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Con dos asistencias, Lionel Messi volvió a ser determinante en el triunfo por 2-1 sobre Inglaterra que clasificó a la Selección argentina a la final del Mundial 2026 y, además del objetivo colectivo, alcanzó otra marca histórica, ya que el próximo domingo disputará su tercera definición de una Copa del Mundo.

Los jugadores con la bandera tras el triunfo ante Inglaterra.
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Con su presencia frente a España, el capitán argentino igualará el récord del brasileño Cafú y ambos quedarán como los únicos futbolistas que disputaron tres finales mundialistas, un registro reservado para dos referentes que marcaron una época con sus respectivas selecciones.

La admiración de sus compañeros al capitán de la Selección argentina.

La admiración de sus compañeros al capitán de la Selección argentina.

Mientras Cafú llegó a las finales de Estados Unidos 1994, Francia 1998 y Corea-Japón 2002, Messi lo hará tras haber conducido a la Albiceleste a las definiciones de Brasil 2014, Qatar 2022 y el Mundial 2026 que se desarrolla en Estados Unidos, México y Canadá.

Después de dejar atrás a los británicos y asegurar un nuevo lugar en la definición, el rosarino tendrá una doble motivación frente a España, porque además de buscar el bicampeonato del mundo con la Selección argentina, alcanzará una cifra que solo un futbolista pudo conseguir en la historia hasta este momento.

El insólito mensaje del Gobierno tras el triunfo de la Selección argentina

El país entero se paralizó este miércoles para ver el partido de la Selección argentina ante Inglaterra por la semifinal del Mundial 2026, que terminó con un agónico triunfo 2 a 1 del equipo de Lionel Scaloni. En medio de la euforia y los festejos, el Gobierno sorprendió con un insólito mensaje: anunció el resultado en sus redes sociales.

"La Oficina del Presidente de la República Argentina informa que la Selección Argentina es finalista de la Copa Mundial de Futbol 2026", posteó en X junto a cuatro emojis de la bandera argentina. El tuit sorprendió ya que se trata de una cuenta oficial que habitualmente difunde medidas y actividades de Javier Milei.

El Presidente festejó el triunfo a través de su cuenta personal con otro mensaje: "¡Vamos Argentina, carajo! LRPMQLRCRMP". Milei siguió el partido desde la Quinta de Olivos, en Vicente López, únicamente acompañado por su hermana y secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

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