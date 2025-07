El mal momento de Sandra Borghi: "Esto tiene un par de meses, estoy muy triste"

En diálogo con TN Show, Borghi confirmó su separación de Fernando Casanello . Al respecto, expresó: " Estoy triste, muy triste, estamos todos muy tristes . Yo pensé que esto no iba a ocurrir, realmente. Pero son las cosas de la vida. A veces hay situaciones que uno no puede manejar y ocurrió. Es lo mejor para todos, para Fer, para mí, para los chicos ".

Al ingresar en los detalles, explicó: "No es una decisión que se tome de la noche a la mañana, más cuando tenés una familia en el medio, cuando hay chicos. Nosotros nos separamos en muy buenos términos. Es una familia hermosa, cambia la forma de la familia, pero no hay rencores, no hay enojos, no hay peleas". De esta manera, aseguró que se les terminó el amor, siendo esa la razón principal detrás de su separación.

Cuando me preguntan cómo la pasaste en tu cumpleaños respondo: "flote, vibre tan alto como nadie esa noche, solté todo desde el momento que empezó la fiesta y solo me dediqué a disfrutar, nunca me senté, bailé, canté, abracé mucho y lloré de emoción" ASI LA PASÉ! por eso hice esta selección de fotos que responde con imágenes a la pregunta de cómo la pasé… Porque una fiesta no termina cuando se van los invitados como me enseñó mi amigo @cladigia … ahí empieza la segunda parte del festejo, la de recordar y repasar cada instante vivido, la de volver a sentir el amor de tu gente, la de recibir mensajes agradeciendo la noche que compartimos y tantas otras más, que hacen que todo valga la pena.

"Ahora viene reacomodar la parte familiar, vamos a seguir siendo familia toda la vida, pero de una manera distinta. Esto tiene un par de meses. Sale a la luz ahora porque festejé mi cumpleaños de 50 y él no estaba. Fue una decisión de los dos que él no esté", advirtió sobre su reciente publicación en Instagram. En la misma, se la pudo ver muy feliz y rodeada de sus seres queridos, pero no así su familia.

Para finalizar, volvió a hacer énfasis en las razones: "No hay escándalo, no hay ruido, no hay terceros, no hay nada. Hay una decisión de fondo, muy charlada, de mucho tiempo, y viendo qué es lo mejor para todos. Yo pensé que Fer iba a ser mi compañero para el resto de mi vida. Hay un momento en el que, para los dos, dejamos de ser el mejor plan, evidentemente". Esta última parte fue muy desgarradora y afectará mucho a su familia.

En diálogo con TN Show, la conductora de "Mediodía Noticias" habló de la ruptura con Fernando Casanello. "Fue con mucha tristeza, con mucho dolor. Pero no hay escándalo, no hay ruido, no hay terceros, no hay nada", aclaró.

