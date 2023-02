El mal momento que vivió María Becerra durante un show en Formosa

Allí, La Nena de Argentina se subió al escenario para dar un espectáculo a la altura como cada presentación, sin embargo, tras despedirse de sus fans, la cantante tuvo que recibir asistencia médica debido a las altas temperaturas.

Una vez bajo el escenario, la joven, que este domingo está cumpliendo 23 años, sufrió una baja de presión y fue atendida rápidamente por los médicos del lugar quienes la hicieron recostarse, levantar las piernas y la asistieron para compensar su presión.

El mal momento que vivió María Becerra en Formosa pero que lo tomó con gracia

Una vez recuperada del mal momento por las altas temperaturas y fiel a su estilo, la artista argentina les contó a sus fanáticos lo que vivió.

A través de sus redes sociales, y con gracia, Becerra subió una foto donde se la ve acostada y siendo asistida por los profesionales.

“Me bajé del escenario y me bajó la presión a 6.4 jajaja Casi palmo”, escribió la artista y agregó: “La doc me dijo que el calor formoseño me destruyó”.

María Becerra Instagram

En otra historia de Instagram, la intérprete de High y Acaramelao, entre otras, siguió contando con humor la situación y llevó tranquilidad a sus fanáticos: “Ya con un poco más de presión, José me revivía poniéndome paños fríos en la frente”.

Mientras que en su Twitter, también reflejó su buen humor: "¿Adivinen a quién le bajó la presión cuando se bajó del show en Formosa? Un calor jaja!".