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Alivio para los fanáticos de AC/DC: Stevie Young recibió el alta médica

El guitarrista había sido internado por precaución en una clínica de Buenos Aires tras aterrizar en el país, proveniente de Chile. La productora confirmó la realización de las 3 fechas en el Monumental en el marco del Power Up Tour.

La productora aseguró que se encuentra en buen estado y listo para el debut del lunes 23 de marzo.

La productora aseguró que se encuentra en buen estado y listo para el debut del lunes 23 de marzo.

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Después de unas horas de incertidumbre sobre la salud del guitarrista Stevie Young de AC/DC, los fanáticos volvieron a tener tranquilidad por los shows de la banda en Argentina, a partir del alta médica del músico.

Norris junto a sus colegas John Travolta y Jean Claude Van Damme.
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El músico británico de 69 años se retiró caminando del Sanatorio Mater Dei este viernes 20 de marzo, luego de quedar internado durante unas horas, tras llegar al país proveniente de Chile, por una gira internacional.

Young llegó el jueves pasado desde Santiago de Chile, donde la banda dio un recital como parte del tramo latinoamericano del Power Up Tour. Después de Argentina, tienen 3 fechas más en abril en México para cerrar una de las giras más exitosas de la banda de hard rock.

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El comunicado de la productora

Enseguida, la productora DF Entertainment que organiza los shows en Buenos Aires, el 23, 27 y 31 de marzo en el Estadio Monumental de River, emitió un comunicado sobre la situación: "Al llegar a Buenos Aires, Stevie Young no se sentía bien. Por precaución fue ingresado en un hospital local donde se le realizaron todas las pruebas necesarias. El músico se encuentra de buen ánimo y esperando con entusiasmo subirse al escenario el lunes”.

De esta forma, despejaron las dudas sobre el regreso de la banda de rock australiana a la Argentina después de 16 años. La última presentación de la banda de Angus Young y Brian Johnson fue en el 2009 con tres recitales que quedaron reflejados en el DVD Live at River Plate.

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