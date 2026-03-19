¿Peligra el recital de AC/DC en River?: el guitarrista Stevie Young fue internado en Buenos Aires La banda de hard rock tiene fechas en el Monumental para el 23, 27 y 31 de este mes como parte del Power Up Tour. Un vocero de la banda informó que su ingreso se realizó “por precaución” y que se le están practicando estudios médicos. + Seguir en







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El guitarrista nacido en Escocia, Stevie Young, integrante de AC/DC, fue internado en un sanatorio de Buenos Aires poco después de su llegada al país. Un vocero de la banda informó que su ingreso se realizó “por precaución” y que se le están practicando estudios médicos. La histórica agrupación australiana de Hard Rock tiene programados tres conciertos en el estadio de River Plate los días 23, 27 y 31 de marzo, como parte del Power Up Tour, su gira mundial que ya recorrió Europa, Estados Unidos, Australia, Brasil y Chile antes de arribar a la Argentina.

AC/DC ofrecerá tres conciertos en el monumental los días 23, 27 y 31 de marzo, como parte de su gira mundial Power Up Tour. “Stevie se encuentra en buen estado y de buen ánimo, con muchas ganas de subir al escenario el lunes”, aseguró el vocero del grupo a la prensa. Stevie Young, de 69 años, forma parte de AC/DC desde 2014, cuando reemplazó a su tío Malcolm Young, quien se retiró por problemas de salud y falleció en 2017.

La fuerza de AC/DC se apoyó siempre en la guitarra rítmica de Malcolm Young, cuya precisión y estilo dieron identidad al grupo. Mientras Angus captaba la atención con su energía en escena, Malcolm construía la base sonora que definió clásicos como Highway to Hell. El vertiginoso Angus siempre destacó que su hermano no buscaba protagonismo con solos, sino que se enfocaba en crear un pulso rítmico único junto a la batería, convirtiéndose en el verdadero sostén de la banda. Tras su retiro por problemas de salud y su fallecimiento en 2017, el legado continuó con Stevie Young, sobrino de los fundadores, quien asumió el rol en 2014 y logró mantener viva esa esencia.

Stevie Young - AC/DC La transición fue natural gracias a la química musical y familiar entre Angus y Stevie, lo que permitió que AC/DC siguiera adelante sin perder la impronta que Malcolm dejó en su historia. Lo que distingue a los Young no es solo su talento musical, sino el fuerte lazo familiar que comparten.

Desde los inicios de AC/DC, Malcolm, Angus y Stevie entendieron que su unión y su música eran inseparables. Angus reconoce que Malcolm fue el verdadero fundador y creador del estilo de la banda, y aunque nadie puede reemplazarlo, considera que Stevie ha sabido asumir ese rol con solvencia.

Embed AC/DC en el Mounumental Después de más de 16 años, AC/DC vuelve a la Argentina con su Power Up Tour, gira mundial que ya pasó por Europa, Estados Unidos, Australia y Chile. La banda, liderada por Brian Johnson y Angus Young, se presenta en River Plate con The Pretty Reckless como grupo invitado. El tour lleva el nombre del disco lanzado en 2020 en homenaje a Malcolm Young, fundador y guitarrista de la banda. La formación actual incluye a Angus Young, Brian Johnson, Stevie Young, Matt Laug y Chris Chaney. Durante las fechas de recital habrá un cierre perimetral con control vehicular en el Barrio River para garantizar la seguridad y el orden vehicular en la zona, que regirá desde las 11 hasta la 1 del día siguiente.