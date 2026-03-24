IR A
IR A

Se filtró una conversación entre dos participantes de Gran Hermano que fue previa al inicio del ciclo

El entorno de Kennys Palacios difundió chats privados con Danelik tras un fuerte cruce dentro del reality de Telefe. Las capturas de Instagram muestran que la tiktoker tucumana pidió consejos al estilista para ingresar a la competencia antes del debut.

Danelik y Kennys habrían conversaron sobre el ingreso al programa antes de que comience Gran Hermano.

Danelik y Kennys habrían conversaron sobre el ingreso al programa antes de que comience Gran Hermano.

Redes sociales

Un escándalo sacudió la casa de Gran Hermano tras la filtración de mensajes privados entre Danelik y Kennys Palacios. La polémica comenzó cuando la joven tucumana atacó al peluquero frente a sus compañeros y, por ese motivo, los allegados al asistente de Wanda Nara publicaron pruebas contundentes.

La actriz se sintió mal en varias oportunidades y requirió la visita de los médicos.
Te puede interesar:

Andrea del Boca volvió a Gran Hermano y reveló cómo está de salud: "No quería ser la primera infartada"

Tras un tenso ida y vuelta en la casa más famosa del país empezó la divulgación de conversaciones entre ambos. Según las imágenes virales, la participante cuestionó la actitud del mediático en el jardín. "Lo único que hace Kennys es reírse, pobrecito", lanzó irónicamente la tucumana. El peluquero reaccionó de inmediato ante la provocación.

"¿No me puedo reír ahora?", respondió el estilista, visiblemente molesto, frente a los demás jugadores. La tiktoker redobló la apuesta y calificó su risa un gesto "exagerado". Ante el intercambio, los administradores de las redes de Palacios decidieron exponer la relación previa de ambos.

Captura Kennys-Danelik

Desde la cuenta oficial del peluquero en Instagram, publicaron capturas de los mensajes directos entre ellos con pruebas que dejaron en claro que el vínculo venía de antes. Al parecer, Danelik le pidió ayuda a su colega para superar el casting del programa. Ella buscó consejos para asegurar su lugar.

"Danelik ataca a Kennys desde el día uno, pero se olvida de que le pidió ayuda para el casting de Gran Hermano", escribieron. También agregaron que el profesional siempre mantuvo una actitud positiva con la chica. Según los allegados del estilista, ella solo busca generar un show mediático para permanecer en el juego.

Chat Danelik - Kennys

Gran Hermano 2026: Kennys Palacios dejó un pedido especial tras ser eliminado

Kennys Palacios abandonó la casa tras perder contra su compañera en una votación muy ajustada. Sin embargo, el resultado no sorprendió al participante que, mientras esperaba el veredicto, intentó calmar a su amiga. "Te dije que te quedaras tranquila", susurró el mediático antes de conocer su destino final.

Al momento de la despedida, el peluquero no pudo contener su emoción frente a las cámaras. Antes de cruzar la puerta, le dedicó una frase secreta a Martín. "No dejen que gane el malo", pidió el joven en voz baja. Sus palabras generaron múltiples teorías y sospechas en las redes sociales.

Santiago del Moro analizó el paso del profesional por el reality durante el debate. El conductor notó al participante apagado en comparación con su vida cotidiana. Ante esto, el jugador explicó que su relación de pareja influyó en su juego y que prefirió resguardar su privacidad y no exponer su intimidad.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

La jugadora interpeló al público sobre los límites del show.
play

"Si me quieren sacar, sáquenme": Daniela de Lucía se plantó contra el bullying en Gran Hermano

Volvió Andrea al juego y aseguró que las malas ondas no tienen cabida en la casa. 
play

"Fuera la mala onda": Andrea del Boca volvió cambiada a Gran Hermano y un gesto sorprendió a todos

Kennys Palacios, polémico con Gran Hermano.

Gran Hermano 2026: Kennys Palacios dejó un pedido especial tras ser eliminado

La actriz tuvo un pico de estrés y debió salir de la casa del Big Brother para su atención.

¿Cuánto cobró Andrea del Boca por su nuevo ingreso a la casa de Gran Hermano?

Brian, Danelik, Eduardo, Franco, Juanicar, Kennys, La Maciel, Lola, Lolo, Luana, Manu, Martín, Mavinga, Nazareno, Titi, y Zunino están nominados. 

¿Quién será el próximo eliminado de la casa de Gran Hermano según las encuestas?

Zunino tiene novia y le confesó a Martin que quiere seguir con ella y no con Luana

Después del beso en la fiesta de Gran Hermano, Zunino fue tajante con Luana y ella estalló de celos

últimas noticias

La menor de edad llegó al centro médico sin signos vitales.

Tragedia en Santiago del Estero: una nena de tres años cayó de un tractor y murió aplastada

Hace 11 minutos
Barbano, de 51 años, no la pasó nada bien en el recital de AC/DC.

El mal momento que pasó Rolando Barbano en el recital de AC/DC: "Sentí el tirón y..."

Hace 17 minutos
Los bancos vuelve a abrir a las 10 a partir de este miércoles.

Los bancos bonaerenses cambian su horario de atención desde este miércoles

Hace 55 minutos
Uno de los integrantes del seleccionado nacional le cerró las puertas a un posible llamado de Boca. 

Una figura de la Selección argentina rechazó sumarse a Boca: "Cero chances"

Hace 1 hora
Lviv, ubicada a pocos kilómetros de Polonia, es una de las ciudades más alejadas del frente de batalla.

Video: Rusia atacó una iglesia en Ucrania considerada Patrimonio de la Humanidad

Hace 1 hora