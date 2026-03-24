Se filtró una conversación entre dos participantes de Gran Hermano que fue previa al inicio del ciclo

El entorno de Kennys Palacios difundió chats privados con Danelik tras un fuerte cruce dentro del reality de Telefe. Las capturas de Instagram muestran que la tiktoker tucumana pidió consejos al estilista para ingresar a la competencia antes del debut.

Danelik y Kennys habrían conversaron sobre el ingreso al programa antes de que comience Gran Hermano.

Un escándalo sacudió la casa de Gran Hermano tras la filtración de mensajes privados entre Danelik y Kennys Palacios . La polémica comenzó cuando la joven tucumana atacó al peluquero frente a sus compañeros y, por ese motivo, los allegados al asistente de Wanda Nara publicaron pruebas contundentes.

Tras un tenso ida y vuelta en la casa más famosa del país empezó la divulgación de conversaciones entre ambos. Según las imágenes virales, la participante cuestionó la actitud del mediático en el jardín. " Lo único que hace Kennys es reírse, pobrecito ", lanzó irónicamente la tucumana. El peluquero reaccionó de inmediato ante la provocación.

"¿No me puedo reír ahora?", respondió el estilista, visiblemente molesto, frente a los demás jugadores. La tiktoker redobló la apuesta y calificó su risa un gesto "exagerado". Ante el intercambio, los administradores de las redes de Palacios decidieron exponer la relación previa de ambos .

Desde la cuenta oficial del peluquero en Instagram , publicaron capturas de los mensajes directos entre ellos con pruebas que dejaron en claro que el vínculo venía de antes. Al parecer, Danelik le pidió ayuda a su colega para superar el casting del programa . Ella buscó consejos para asegurar su lugar.

" Danelik ataca a Kennys desde el día uno, pero se olvida de que le pidió ayuda para el casting de Gran Hermano ", escribieron. También agregaron que el profesional siempre mantuvo una actitud positiva con la chica. Según los allegados del estilista, ella solo busca generar un show mediático para permanecer en el juego.

Chat Danelik - Kennys Instagram

Gran Hermano 2026: Kennys Palacios dejó un pedido especial tras ser eliminado

Kennys Palacios abandonó la casa tras perder contra su compañera en una votación muy ajustada. Sin embargo, el resultado no sorprendió al participante que, mientras esperaba el veredicto, intentó calmar a su amiga. "Te dije que te quedaras tranquila", susurró el mediático antes de conocer su destino final.

Al momento de la despedida, el peluquero no pudo contener su emoción frente a las cámaras. Antes de cruzar la puerta, le dedicó una frase secreta a Martín. "No dejen que gane el malo", pidió el joven en voz baja. Sus palabras generaron múltiples teorías y sospechas en las redes sociales.

Santiago del Moro analizó el paso del profesional por el reality durante el debate. El conductor notó al participante apagado en comparación con su vida cotidiana. Ante esto, el jugador explicó que su relación de pareja influyó en su juego y que prefirió resguardar su privacidad y no exponer su intimidad.