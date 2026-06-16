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17 de junio de 2026 Inicio

Mundial 2026: por qué el arquero de Argelia atajó con una máscara contra la Selección argentina

Luca Zidane, el hijo de Zinedine Zidane, utilizó una protección especial durante el partido contra la Albiceleste, en el marco de la primera fecha del Grupo J de la Copa del Mundo.

Por
Luca Zidane

Luca Zidane, arquero de Argelia.

Getty Images

El arquero de Argelia, Luca Zidane, se viralizó debido a que atajó con una máscara durante la derrota 3-0 de su equipo ante la Selección argentina en el Arrowhead Stadium de Kansas City, en el marco de la primera fecha del Grupo J del Mundial 2026. Se trata del hijo de Zinedine Zidane, leyenda de Francia y campeón del mundo en 1998.

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Zidane sufrió una fractura en su mandíbula durante un partido entre Granada, el equipo en el que se desempeña, y Almería por la segunda división de España. Por este motivo, permaneció más de un mes y medio fuera de las canchas e incluso se metió en la lista argelina a último momento.

Argentina vs Argelia
Luca Zidane intenta frenar un remate de Messi en su debut con Argelia.

Luca Zidane intenta frenar un remate de Messi en su debut con Argelia.

Por qué Luca Zidane juega para Argelia y no para Francia

El arquero nació en Francia, se formó en las divisiones juveniles de ese país, fue campeón europeo Sub 17 con Les Bleus en 2015 y carga con uno de los apellidos más pesados del fútbol francés, pero eligió representar a Argelia, la tierra de sus abuelos paternos.

Su padre fue el héroe de la final del Mundial de 1998, cuando Francia goleó 3-0 a Brasil en París y levantó la primera Copa del Mundo de su historia. Luca, quien nació dos meses después de aquel partido, ahora tuvo su propio bautismo con la Selección de Argelia.

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