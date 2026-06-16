Mundial 2026: por qué el arquero de Argelia atajó con una máscara contra la Selección argentina

El arquero de Argelia, Luca Zidane, se viralizó debido a que atajó con una máscara durante la derrota 3-0 de su equipo ante la Selección argentina en el Arrowhead Stadium de Kansas City, en el marco de la primera fecha del Grupo J del Mundial 2026. Se trata del hijo de Zinedine Zidane, leyenda de Francia y campeón del mundo en 1998.
Zidane sufrió una fractura en su mandíbula durante un partido entre Granada, el equipo en el que se desempeña, y Almería por la segunda división de España. Por este motivo, permaneció más de un mes y medio fuera de las canchas e incluso se metió en la lista argelina a último momento.
Argentina vs Argelia
Luca Zidane intenta frenar un remate de Messi en su debut con Argelia.
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Por qué Luca Zidane juega para Argelia y no para Francia
El arquero nació en Francia, se formó en las divisiones juveniles de ese país, fue campeón europeo Sub 17 con Les Bleus en 2015 y carga con uno de los apellidos más pesados del fútbol francés, pero eligió representar a Argelia, la tierra de sus abuelos paternos.
Su padre fue el héroe de la final del Mundial de 1998, cuando Francia goleó 3-0 a Brasil en París y levantó la primera Copa del Mundo de su historia. Luca, quien nació dos meses después de aquel partido, ahora tuvo su propio bautismo con la Selección de Argelia.