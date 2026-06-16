Mundial 2026: por qué el arquero de Argelia atajó con una máscara contra la Selección argentina Luca Zidane, el hijo de Zinedine Zidane, utilizó una protección especial durante el partido contra la Albiceleste, en el marco de la primera fecha del Grupo J de la Copa del Mundo. Por Agregar C5N en









Luca Zidane, arquero de Argelia. Getty Images

El arquero de Argelia, Luca Zidane, se viralizó debido a que atajó con una máscara durante la derrota 3-0 de su equipo ante la Selección argentina en el Arrowhead Stadium de Kansas City, en el marco de la primera fecha del Grupo J del Mundial 2026. Se trata del hijo de Zinedine Zidane, leyenda de Francia y campeón del mundo en 1998.

Zidane sufrió una fractura en su mandíbula durante un partido entre Granada, el equipo en el que se desempeña, y Almería por la segunda división de España. Por este motivo, permaneció más de un mes y medio fuera de las canchas e incluso se metió en la lista argelina a último momento.

Argentina vs Argelia Luca Zidane intenta frenar un remate de Messi en su debut con Argelia. Redes sociales Por qué Luca Zidane juega para Argelia y no para Francia El arquero nació en Francia, se formó en las divisiones juveniles de ese país, fue campeón europeo Sub 17 con Les Bleus en 2015 y carga con uno de los apellidos más pesados del fútbol francés, pero eligió representar a Argelia, la tierra de sus abuelos paternos.