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Tomás Dente reveló un presunto romance clandestino de Fer Dente y reavivó el escándalo: "Se acostó con..."

El periodista volvió a reflotar una vieja pelea en su programa: le dedicó unas duras palabras a su hermano y en medio de las acusaciones, deslizó un presunto romance que mantuvo el actor.

Tomás Dente apuntó contra se hermano.

Tomás Dente apuntó contra se hermano.

La conflictiva relación que tienen los hermanos Tomás Dente y Fernando Dente viene de hace muchos años. Esta vez sumó otro capítulo, y las declaraciones del periodista fueron más allá al revelar un presunto romance que el actor tuvo con un hombre mayor.

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Todo comenzó cuando Carla Czudnowsky, durante su participación en LAM, lanzó duras acusaciones en su contra. Fue en ese momento cuando el periodista aseguró en su programa en Net TV que habló personalmente con la panelista y que la situación quedó aclarada.

Sin embargo, el periodista apuntó contra su hermano y derivó en un nuevo enfrentamiento familiar. Según él se enteró de que su hermano había estado hablando mal de él a sus espaldas luego que de varios medios lo buscaran por este tema, “este tipo, que es Fernando Dente, anda diciendo barbaridades de mí y yo me entero de todo. Anda diciendo que yo, de chiquitos, le pegaba y lo abusaba", comenzó diciendo, para negar de manera categórica las acusaciones de abuso.

Luego continuó, "es un cuentista y un fabulador absoluto. Es capaz de cualquier cosa con tal de ser tapa de revista”, en alusión a la recordada portada de la revista Gente de 2019, en la que el actor reveló públicamente que era hijo de un sacerdote. A Tomás, esa exposición lo enfureció porque consideró que dejó al descubierto la relación prohibida que su madre había mantenido con el religioso.

"Cuando le preguntan por mí dice 'lo de Tomás es algo muy íntimo y privado', como poniéndole una connotación sexual a nuestra grieta", sostuvo y sin filtró sentenció: "Mentiroso hijo de p…", sostuvo sobre las declaraciones del actor.

La tremenda confesión de Tomás Dente que involucra a Fer Dente

Tomás Dente, en los últimos años, adoptó un perfil mucho más frontal y ya no tiene problema en decir lo que piensa. En ese sentido, durante su programa en Net TV, habló de su hermano y marcó distancia, diciendo que todo lo que tiene se lo ganó trabajando con mucho esfuerzo.

Esa fue la punta para revelar un secreto de su hermano, “mi hermano se acostaba con el papá de la mejor amiga, sin que su mejor amiga supiera, para tener una obra de teatro".

Pilar Smith en LAM, reveló que Tomas se refería al director de la obra Casi Normales. La obra que protagonizó Fernando, se estrenó en el año 2012 y fue un verdadero éxito.

La obra que protagonizó Fernando en 2012.

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