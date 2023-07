El inesperado cruce entre dos periodistas que se hizo viral en redes sociales

Todo comenzó con Martín Caparrós, quien compartió una nota de El País que estaba titulada "Tomás Rebord, el 'youtuber' que enfurece al periodismo argentino" y fue muy duro al respecto. "No creo que este hombre enfurezca a nadie, sr. Criales. Pero cuando usted vaya al médico seguramente buscará uno que sepa que la penicilina es un antibiótico, no un analgésico. Oh tiempos bobos en que saber y trabajar era un valor", expresó el periodista de 66 años.