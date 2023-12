El incómodo momento que vivió la China Suárez por una pregunta de su hija Rufina: "Quién es..."

Primero, la actriz y cantante hizo un fuerte descargo asegurando que el nuevo hit no está dedicada a ningún ex , por más que una de las frases estén casi relacionadas como cuando escribió “era mentira cuando decías que era perfecta”, refiriéndose a la reconocida canción de Rusherking.

“No todas las canciones son autorreferenciales. Mi relación no se terminó por una infidelidad, así que no se piquen”, posteó enojada. Tras ello, la exCasi Ángeles se mostró en sus redes más relajada, aunque no contó con las preguntas que podían hacer sus seguidores y que despertó la duda de Rufina, la niña mayor, fruto de su relación con Nicolás Cabré.

A través de Instagram, donde cuenta en la que tiene 6.5 millones de seguidores, la pequeña de 10 años estaba leyendo los comentarios que aparecían en la pantalla en voz alta y hubo uno que descolocó ambas.

“¿Quién es Lauty Gram?”, le consultó a su mamá, haciendo referencia al joven de 21 años con quien se rumorea tiene una relación amorosa. Al escucharla, rápidamente, La China se aleja de la cámara y se la escucha decir: “No tenés que leer todas las preguntas en voz alta”.

Frente a un evidente momento de incomodidad, la cantante desvió el tema y le consultó a su hija si soñaba con ser actriz. “De grande lo sabré”, le contestó.

La China Suárez y Lauty Gram ya no se esconden

Luego de la mediática separación de Rusherking y la China Suárez, la actriz fue vinculada con Lauty Gram con quien se la había visto meses después de su ruptura en un shopping en Uruguay. Si bien nunca lo confirmaron, al parecer habrían dado un paso más en la relación.

En las últimas horas trascendió que la China estuvo grabando un nuevo videoclip que muy pronto lanzará y allegados confirmaron que Gram estuvo presente en el rodaje. Incluso él le dejó un comentario en Instagram a un posteo de ese día donde se la ve a la actriz saliendo de una pileta cuya descripción era una máquina de filmar, dando a entender que estaba grabando: "Unas ganas de meterme a la pileta me dieron", comentó picante el cantante de 21 años.