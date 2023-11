La China Suárez explotó contra la prensa por Rusherking: "Mi relación no se terminó..."

A través de sus historias de Instagram, la China Suárez comenzó por revelar: "La canción no es dedicada a ningún ex. Claro que la frase sí. No todas las canciones son autorreferenciales. Mi relación no se terminó por una infidelidad, así que no se piquen". La segunda frase de la publicación está referida a un posteo anterior en el que escribió "Era mentira cuando decías que era perfecta", refiriéndose a la reconocida canción de Rusherking.