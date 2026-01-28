El periodista hizo un descargo en Bendita TV y posteriormente lo publicó en sus redes sociales: “Pido perdón si alguna persona del sexo femenino se sintió ofendida”. La comunicadora se había pronunciado y aseguró que esos dichos le dan “penita”.

"No se metan las mujeres que no juegan al fútbol", fue el comentario que había dicho Horacio Pagani

Tras la polémica que despertó el comentario de Horacio Pagani luego del debut de su colega Morena Beltrán como comentarista en un partido del Torneo Apertura 2026, ahora el periodista salió a pedir disculpas públicamente.

Horacio Pagani, tras el debut de Morena Beltrán como comentarista: "Que las mujeres no se metan en el fútbol"

Durante su participación en el programa Bendita TV (Canal 9), el comunicador de 82 años, se mostró disconforme ante el planteo de sus compañeras de panel que destacaron y reclamaban una mayor apertura de espacios para las mujeres en un ámbito históricamente dominado por hombres.

“El fútbol es, en esencia, masculino y tiene una historia de casi 200 años protagonizada por hombres”, sostuvo minimizando la creciente participación femenina en los medios y marcó una tajante distancia respecto a la idoneidad de las nuevas analistas en la pantalla.

Luego de ello, se generalizó el repudio no solo en las redes sociales sino también en las propias periodistas deportivos del medio que en las últimas horas Pagani salió a pedir disculpas al respecto e intentar explicar realmente lo que intentó decir.

“Pido perdón si alguna persona del sexo femenino se sintió ofendida. Mi aclaración sobre los dichos que tomaron repercusión pública en las últimas horas”, es el escrito que publicó en sus redes con el corte durante el vivo del programa de Canal 9.

En el breve clip el periodista indicó que “con todo respeto, lo único que dije ayer cuando mi compañero el negro Bulos dijo que debutó esta chica Morena Beltrán, que me parece una excelente periodista”.

“Él dijo que era talentosa y que era joven. Yo lo único que dije es que la juventud nunca es una virtud, es una condición. Nada más que eso dije. Después cuando Estefi dijo que tiene que haber más mujeres relatando, cuando exageró dije ‘bueno, que sean todas mujeres’, pero nada más que eso”, se justificó y agregó: “No tengo nada contra las mujeres. No importa el género, importa quién lo hace bien porque hay un montonazo, miles de periodistas que son de madera… varones”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SoyPaganiok/status/2016506488722763872&partner=&hide_thread=false Pido perdón si alguna persona del sexo femenino se sintió ofendida. Mi aclaración sobre los dichos que tomaron repercusión pública en las últimas horas en @BenditaOk. pic.twitter.com/6jgjG1vyRF — Horacio Pagani (@SoyPaganiok) January 28, 2026

La respuesta de Morena Beltrán tras los dichos de Horacio Pagani

Después que se desatara la polémica, Morena Beltrán se pronunció al respecto y le respondió a Horacio Pagani en el programa Vuelta y media (Urbana Play) y no se privó en dar su punto de vista.

“Lo entiendo, pero tampoco votábamos en un momento. Tampoco teníamos un montón de derechos que humanizaban a los seres humanos. No importa si hace 200 años el fútbol era un deporte esencialmente masculino”, comenzó su descargo Beltrán haciendo referencia a los orígenes del deporte y cómo se transformó con el correr del tiempo.

En esa misma línea, se sinceró y aseguró que “cuando escucho declaraciones así, me da un poco de penita”. “Lo lamento más por chicas que están empezando, que no están curtidas, o que están dando sus primeros pasos. A mí me agarra armada, yo estoy segura de lo que hago, lo hago hace un montón de tiempo, tengo en claro que mi vocación era esta”, sentenció.