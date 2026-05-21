La inesperada respuesta de Emilia Mernes cuando le preguntaron si quiere tener un hijo con Duki

La cantante sorprendió a sus seguidores al responder una incómoda pregunta sobre su futuro con su pareja y el video rápidamente se volvió viral en redes sociales.

Una respuesta de Emilia Mernes sobre su relación con Duki dejó a todos sorprendidos.

La cantante Emilia Mernes volvió a convertirse en tendencia luego de reaparecer en sus redes sociales con una interacción que rápidamente se volvió viral entre sus seguidores y vinculó a su pareja, Duki . Después de varias semanas marcadas por rumores, polémicas y un fuerte nivel de exposición mediática relacionado con su conflicto con Tini Stoessel , la artista retomó lentamente su actividad digital y mostró una faceta mucho más relajada y cercana con sus fanáticos.

La artista comenzó primero a mostrarse nuevamente activa en X, donde retomó el contacto con sus seguidores mediante comentarios y publicaciones espontáneas. Luego reapareció en TikTok compartiendo trends y videos bailando, mientras que en las últimas horas decidió regresar también a Instagram con una dinámica sencilla: abrió una caja de preguntas para que sus fans le recomendaran libros y compartieran intereses personales vinculados a la lectura y la música .

Sin embargo, entre las cientos de consultas apareció una que rápidamente captó toda la atención. Un usuario le preguntó directamente: “¿Para cuándo el hijo con Mauro?” , haciendo referencia a Duki, cuyo nombre real es Mauro Lombardo . La consulta se viralizó inmediatamente porque muchos seguidores suelen especular sobre el futuro de una de las parejas más populares de la música urbana.

Lejos de ignorar la pregunta o responder de manera incómoda, Emilia decidió contestar con humor y apeló a uno de los memes más conocidos de internet. La cantante compartió un video recreando el audio viral de Juana Viale diciendo: “Basta, ¿no entendés lo que es basta vos?” .

El gesto de la mamá de Tini Stoessel que generó polémica en las fanáticas de Emilia Mernes

El último episodio que había alimentado la tensión mediática entre Tini Stoessel y Emilia Mernes tuvo una protagonista inesperada. Fue Mariana Muzlera, mamá de la cantante de Miénteme, quien realizó una publicación en redes sociales que rápidamente generó polémica entre los seguidores de ambas cantantes.

Todo comenzó cuando Mariana compartió una historia de Instagram junto a su hija disfrutando de un momento al aire libre. Aunque la imagen parecía completamente normal, hubo un detalle que llamó poderosamente la atención de los fanáticos. La madre de Tini escribió la frase “¿Volvemos?” acompañada por emojis de risa y una mención a otra persona, lo que ya despertó múltiples interpretaciones entre los usuarios.

Sin embargo, el elemento que más repercusión generó fue la canción elegida para musicalizar la publicación. Mariana utilizó “La Original”, el exitoso tema que Emilia Mernes y Tini Stoessel lanzaron juntas en 2023 como parte del álbum .mp3. Muchos seguidores interpretaron ese gesto como una indirecta o provocación relacionada con el conflicto que mantiene distanciadas a las artistas.

mama tini stoessel La historia en Instagram de Mariana Muzlera, mamá de Tini Stoessel.

La historia rápidamente se viralizó en redes sociales y volvió a instalar rumores sobre una relación completamente quebrada entre ambas figuras del pop argentino. Desde hace meses, cada movimiento, publicación o declaración vinculada a Emilia y Tini es analizado al detalle por sus seguidores, quienes suelen encontrar posibles mensajes ocultos e indirectas cruzadas en redes sociales y presentaciones públicas.

El conflicto entre las cantantes tomó fuerza especialmente desde marzo de 2026, cuando comenzaron a circular rumores de distanciamiento personal y profesional. Uno de los episodios que más repercusión provocó fue cuando Tini dejó de seguir a Emilia en Instagram. Desde entonces, ambas artistas realizaron distintos descargos pidiendo frenar el odio en redes sociales, aunque cada nuevo gesto continúa alimentando la polémica y generando enorme repercusión en el mundo de la música y el espectáculo argentino.