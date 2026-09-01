El patrimonio de Javier Milei aumentó 43% durante 2025: cuánto declaró y cuáles son sus bienes

El Presidente presentó su declaración jurada ante la Oficina Anticorrupción: su patrimonio pasó de $206 millones a $295 millones durante su segundo año de gestión, aunque no incorporó nuevos bienes.

El presidente Javier Milei cerró 2025 con un patrimonio declarado de $295.182.652,87, lo que representa un incremento nominal del 43,3% respecto de los $206.046.375,48 que había informado al inicio del año. La evolución surge de la declaración jurada que el mandatario presentó ante la Oficina Anticorrupción correspondiente a su segundo año de gestión.

La diferencia entre ambos períodos alcanza los $89,1 millones. Sin embargo, el aumento no estuvo relacionado con la incorporación de nuevos bienes, sino principalmente con la actualización del valor de los activos que ya figuraban en sus presentaciones anteriores y con la variación del tipo de cambio que impactó sobre sus tenencias en dólares.

Entre sus principales bienes, Milei declaró un inmueble de 100 metros cuadrados ubicado en la Ciudad de Buenos Aires. La propiedad pasó de una valuación de $38.419.071,20 a $73.573.546,13.

El Presidente también mantuvo los dos vehículos que ya figuraban en su patrimonio: una Mercedes Benz Sprinter, valuada en $20.173.600, y un Peugeot RCZ Coupé, cuyo valor declarado se mantuvo en $16.254.200.

En cuanto a sus ahorros en moneda extranjera, informó u$s65.562 depositados en una caja de ahorro y otros u$s20.000 en efectivo. En términos nominales, el valor de esas tenencias en pesos aumentó debido a la modificación del tipo de cambio utilizado para la declaración: pasaron de calcularse a $1.029 por dólar al comienzo de 2025 a $1.446 al cierre del ejercicio.

La declaración también detalla ingresos por $81.806.723,92 antes de las deducciones. Dentro de ese monto se incluyen $48.792.217,80 correspondientes a renta del trabajo personal y $45.083.979,43 vinculados a renta de empresas y auxiliares de comercio.

Los gastos personales informados por el jefe de Estado durante el año ascendieron a $66.262.044,60. Además, Milei declaró una deuda de $586.357 con el Banco Supervielle, un pasivo que no figuraba en su declaración correspondiente al período anterior.

El patrimonio de Karina Milei

La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, también presentó su declaración jurada y registró un crecimiento patrimonial porcentualmente mucho mayor que el de su hermano. Sus bienes, depósitos y dinero pasaron de $11.401.021,93 a $35.312.784,57, un incremento del 210%.

El principal factor detrás de esa variación fue la actualización del valor de la propiedad de 150 metros cuadrados con cochera que posee en Vicente López y que declara como vivienda desde 2011. El inmueble pasó de estar valuado en $3.992.825,14 a $28.162.492,74, una diferencia de aproximadamente $24,17 millones.

El resto de sus activos tuvo modificaciones menores e incluso algunas bajas, por lo que la revaluación de la vivienda explica prácticamente todo el incremento patrimonial registrado durante 2025.

Karina Milei declaró ingresos netos por $33.124.206,02, todos provenientes de su trabajo personal, mientras que informó gastos personales por $33.688.374,25.

En materia de deudas, el pasivo con el Industrial and Commercial Bank of China pasó de $59.220 a $60.374, mientras que la deuda con el Banco Santander aumentó de $782.741 a $909.097. En conjunto, sus obligaciones financieras crecieron de $841.961 a $969.471.

Por otra parte, la funcionaria incorporó en su nueva declaración una cuenta de pago correspondiente a una billetera virtual, con fondos por $3.852.216, un activo que no había sido informado en la presentación del año anterior.