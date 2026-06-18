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El hijo de Florencia Peña la defendió de las críticas: "Aprovechan para pegarle por otras cosas"

Juan Otero contó como están acompañando a su madre en este difícil momento y consideró que las críticas que recibe son desmedidas. "Piden su cabeza", sostuvo.

El hijo de Flor Peña se metió en la polémica.

El hijo de Flor Peña se metió en la polémica.

Después de que Florencia Peña quedara en el centro de las críticas por difundir una fake news sobre Jorge Messi, su hijo, Juan Otero, contó cómo están atravesando esta difícil situación como familia mientras los ataques a la actriz no cesan, y aseguró: "Aprovechan para pegarle por otras cosas".

Jorge Messi y su esposa, Celia Cuccittini.
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El joven contó en LAM que estaba en una clase de canto cuando empezó a recibir mensajes y llamadas, y que hasta ese momento desconocía todo lo que estaba pasando. "Fue un día muy duro. Mi mamá es la base de nuestra casa, por ella funciona todo", afirmó angustiado.

"La vi llegar muy mal, muy destruida. Estaba muy mal, arrepentida y muy triste por todo lo que estaba pasando", reveló sobre la situación anímica de Florencia cuando llegó a su casa.

En este sentido, opinó sobre el error que cometió al aire en El Show del Verano. "Ella supuso con toda honestidad que la información era real. Cuando se dio cuenta de que no era verdad, pidió disculpas inmediatamente", sostuvo, y agregó que Florencia está pasando un mal momento. "Ella está realmente arrepentida y pidió perdón de corazón. Cuando pide perdón, pide perdón en serio", remarcó.

Luego se refirió a cómo trataron el tema en las redes sociales, donde atacaron a la actriz con mensajes muy duros. "Nunca vi tanta violencia contra una persona del medio como la que recibe mi vieja", aseguró, y continuó: "Pedían su cabeza".

El hijo de la actriz, visiblemente enojado, aseguró que el ataque que recibió Florencia fue desmedido. "Ya se fue por otro lado que no tiene nada que ver. No entiendo si la estaban atacando por lo que pasó o si estaban esperando una situación así para criticarla por otras cosas. Siento que aprovecharon este momento porque ella estaba atravesando un gran presente", concluyó.

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