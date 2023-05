El hermano de Tini Stoessell reveló una habilidad secreta que revolucionó las redes sociales

Francisco Stoessel (1).png

Para ello empezó a realizar unas preguntas a los presentes pero son aleatorias, no siempre las repite para poder adivinar. "¿Algo que tengas que no quisieras tener? ¿Algo que no tengas y que quisieras tener?", le preguntó Francisco a Momi Giardina a lo que respondió "ansiedad y ser más ordenada".

"Te saqué el elemento Fuego", sentenció Stoessel a lo que el resto de los presentes se sorprendieron, ya que la respuesta era correcta. Pero, el influencer continuó con preguntas "Quiero que describas con detalles cuál es tu cita ideal", le cuestionó a Giardina a lo que respondió "me enamora y me calienta el amor, no el sexo casual".

Después de unos segundos, Francisco se animó y exclamó frente a todos que el signo de Momi Giardina es "Aries". Los presentes se quedaron sorprendidos e impactados ya que acertó con tan solo dos preguntas.

Además, lo interrogaron sobre las principales características que busca en una chica: "Busco que sea independiente, que tenga proyectos, una linda sonrisa, que sea compañera".

Los memes de Francisco Stoessell en "Nadie Dice Nada"

La sorpresa que generó entre los oyentes del programa fue tal que el nombre de Francisco Stoessell se convirtió en tendencia.

