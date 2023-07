El hermano de Silvina Luna habló con los medios: "Ya no va a ser la misma"

Además, se refirió a un aspecto importante que da señal de una mejoría: “Se está alimentando poco pero ya puede comer".

Ezequiel, el único familiar de la ex Gran Hermano, detalló cuál es su estado de ánimo. "Todavía no le mostramos nada a Silvina de lo que se va hablando pero, de a poco, le voy contando las cosas que pasaron. Todavía no está al 100% viste,, hay que generar tranquilidad en la gente que la quiere. La vida de Silvina cambió y ya no va a ser lo mismo, ya hace años de esto, esto no es vida”, concluyó.

Nuevo parte médico sobre la salud de Silvina Luna: qué dice

El abogado de la modelo, Fernando Burlando, compartió este miércoles por la tarde a través de las redes sociales el último parte médico emitido por el Hospital Italiano y un mensaje de los familiares y amigos de la modelo.

El comunicado del centro de salud informa que "su evolución es favorable" por lo que podría ser trasladada a una sala común.