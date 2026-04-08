El hermano de Mauro Icardi reveló que la China Suárez se ofreció como "mediadora" de la familia

El hermano de Mauro Icardi reveló que la China Suárez se ofreció como "mediadora" en los conflictos del futbolista con su familia cuando inició su relación y que hasta estuvo en la casa del padre del jugador del Galatasaray en Rosario, pero que con el paso del tiempo esa intención se diluyó.
"Con Eugenia, cuando empezó a salir con mi hermano, ella me mandó un mensaje desde su Instagram y me dijo que quería hacer de mediadora con nuestra familia, volver a acercarnos a todos, pero después pasó el tiempo y no", lamentó Guido Icardi en La mañana con Moria.
"¿Pero tuvo la intención?", repreguntó Moria Casán, tras definir a la modelo como "super amorosa", y el influencer detalló: "Parece que tuvo la intención. Nos habló a todos. Le contestamos. Ella estuvo en casa de mi papá en Rosario, estuvimos a disposición".
Cómo es la relación de la familia Icardi
"Hace 10 años que estamos alejados, más allá de haber cruzado algún que otro mensaje en alguna fecha especial hace tiempo", recordó el tatuador y aclaró: "No es personal conmigo, tomó distancia de toda la familia".
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Guido atribuye el distanciamiento a una decisión propia de la personalidad de Mauro y aclaró que nunca habló "mal" de su hermano, sino que la exposición mediática le sirve y ventila "cosas de conocimiento público".
"Acá le sacan mucho jugo a mi familia, no es lo mismo en España, acá somos muy mediáticos. Yo para todo lo que me sirva, soy tatuador y quiero lanzar mi línea de ropa, la exposición mediática me viene al pelo", se sinceró.
Su hermana Ivana lo había tratado de "traidor", tras conocerse una foto del joven junto a la conductora de MasterChef Celebrity, sus dos hijas, Maxi López y la actual pareja Martín Migueles.
"No me pregunten más por lo que hizo Guido ayer... Obviamente no estoy de acuerdo y lo que opino ya se lo dije en privado", había sentenciado la hermana de Mauro Icardi en X.
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