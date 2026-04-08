IR A
IR A

El hermano de Mauro Icardi reveló que la China Suárez se ofreció como "mediadora" de la familia

Guido Icardi compartió el mensaje que le envió la actriz al iniciar el vínculo con su hermano Mauro. "Tuvo la intención, nos habló a todos y le contestamos", detalló.

Guido Icardi

Guido Icardi, China Suárez y Mauro Icardi.

El hermano de Mauro Icardi reveló que la China Suárez se ofreció como "mediadora" en los conflictos del futbolista con su familia cuando inició su relación y que hasta estuvo en la casa del padre del jugador del Galatasaray en Rosario, pero que con el paso del tiempo esa intención se diluyó.

Wanda Nara.
Te puede interesar:

La indirecta de Wanda Nara que despertó especulaciones en redes sociales: "Ya tengo una más..."

"Con Eugenia, cuando empezó a salir con mi hermano, ella me mandó un mensaje desde su Instagram y me dijo que quería hacer de mediadora con nuestra familia, volver a acercarnos a todos, pero después pasó el tiempo y no", lamentó Guido Icardi en La mañana con Moria.

"¿Pero tuvo la intención?", repreguntó Moria Casán, tras definir a la modelo como "super amorosa", y el influencer detalló: "Parece que tuvo la intención. Nos habló a todos. Le contestamos. Ella estuvo en casa de mi papá en Rosario, estuvimos a disposición".

Cómo es la relación de la familia Icardi

"Hace 10 años que estamos alejados, más allá de haber cruzado algún que otro mensaje en alguna fecha especial hace tiempo", recordó el tatuador y aclaró: "No es personal conmigo, tomó distancia de toda la familia".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/eltreceoficial/status/2041900445321310579&partner=&hide_thread=false

Guido atribuye el distanciamiento a una decisión propia de la personalidad de Mauro y aclaró que nunca habló "mal" de su hermano, sino que la exposición mediática le sirve y ventila "cosas de conocimiento público".

"Acá le sacan mucho jugo a mi familia, no es lo mismo en España, acá somos muy mediáticos. Yo para todo lo que me sirva, soy tatuador y quiero lanzar mi línea de ropa, la exposición mediática me viene al pelo", se sinceró.

Su hermana Ivana lo había tratado de "traidor", tras conocerse una foto del joven junto a la conductora de MasterChef Celebrity, sus dos hijas, Maxi López y la actual pareja Martín Migueles.

"No me pregunten más por lo que hizo Guido ayer... Obviamente no estoy de acuerdo y lo que opino ya se lo dije en privado", había sentenciado la hermana de Mauro Icardi en X.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/iicardi7/status/2024422418719076585&partner=&hide_thread=false

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Lo veo y lo quiero, Wanda Nara es vista como una exitosa empresaria en Corea.
play

Wanda Nara es un "lore" coreano: una influencer contó con lujo de detalles el Wandagate

Lucho González murió a los 79 años por causas que aún se desconocen.

Murió un reconocido guitarrista con gran influencia en la música popular: los emotivos saludos de sus colegas

últimas noticias

play
Marley volverá a la conducción del programa de viajes por el Mundial.

Marley confirmó que Ian Lucas lo acompañará en su programa sobre el Mundial 2026

Hace 16 minutos
Donald Trump, dos veces presidente de Estados Unidos.

La Casa Blanca volvió a exigir la apertura "inmediata, rápida y segura" del estrecho de Ormuz

Hace 31 minutos
play

Reprimieron a los manifestantes que protestaban contra la Ley de Glaciares

Hace 47 minutos
Guido Icardi, China Suárez y Mauro Icardi.

El hermano de Mauro Icardi reveló que la China Suárez se ofreció como "mediadora" de la familia

Hace 1 hora
El ministro de Desregulación y Transformación del Estado se presentará en la Cámara Alta.

Federico Sturzenegger se presentó en el Senado para defender la ley de propiedad privada

Hace 1 hora